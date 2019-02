Navi nicht gefolgt: Lastwagen fährt sich in Hatzfeld fest

90 Minuten dauerte die Bergung

Der Lastwagen blieb stecken.

Weil ein Lkw-Fahrer am Freitagmorgen falsch abgebogen war, hatte er sich auf weichem Untergrund in der Ortslage von Hatzfeld-Holzhausen in einem Stichweg festgefahren.