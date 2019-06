Neue Schilder: Autos und Lkw sollen nach Berleburg über Eifa fahren

Eifa/Holzhausen. Mit dem Austausch der gelben Straßenhinweisschilder im Frankenberger Land hat Hessen-Mobil auch die empfohlene Verkehrsführung aus dem Oberen Edertal in Richtung Bad Berleburg geändert.

Die Stadt im Nachbarlandkreis Siegen-Wittgenstein ist jetzt ab Laisa nicht mehr über Holzhausen ausgeschildert, was kürzer wäre, sondern in Richtung Eifa und dort vom Ortseingang über die L 553 nach Hatzfeld. Dies sei in Abstimmung mit Landkreis und Polizei geschehen, berichtete Horst Sinemus, Sprecher von Hessen-Mobil auf Nachfrage.

Er erinnerte daran, dass die L 553 vor vier Jahren ausgebaut wurde. Zudem soll die neue Verkehrsführung zu weniger Verkehr in Holzhausen führen. „Das Leitsystem ist aber keine verpflichtende Wegweisung“, betont Sinemus. Einheimische und Ortskundige werden wohl weiterhin durch Holzhausen fahren, wenn sie in Richtung Berleburg wollen.

+ Vor Eifa geht es dann über die ausgebaute Landesstraße über Hatzfeld nach Bad Berleburg.

Die HNA hatte Hessen-Mobil auch gefragt, warum die gelben Wegweiser-Tafeln überhaupt ausgetauscht wurden – zum Teil mit neuen Fundamenten. Das sei in den vergangenen Jahren bereits Zug um Zug im gesamten Landkreis geschehen, teilte Horst Sinemus mit. „Hintergrund ist neben dem Ersatz altersabgängiger Tafeln die notwendige Aktualisierung der ausgewiesenen Ziele entsprechend dem gültigen Bundesstraßenverzeichnis mit den dort genannten Fern- und Nahzielen.“

Und um die statischen Voraussetzungen für Verkehrs- und Standsicherheit zu gewährleisten, hätten dafür teils neue Fundamente gesetzt werden müssen. „Die Kosten für die Tafeln und das Aufstellen inklusive Fundament belaufen sich in der Regel auf einen niedrigen vierstelligen Betrag“, sagt Sinemus.