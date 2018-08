Trockenheit: Gespann-Treffen für Motorräder in Reddighausen fällt aus

Gespann-Treffen: Das Foto aus dem Jahr 2006 gibt einen kleinen Einblick, wie viele Motorradfahrer zu den Euro-Gespann-Treffen in Reddighausen kommen.

Reddinghausen: Das vom 24. bis 26. August im Hatzfelder Stadtteil Reddighausen geplanten Gespann-Treffen für Motorräder mit Beiwagen fällt aus. Grund ist die anhaltende Trockenheit.

Vor drei Jahren waren rund 1200 Motorradgespanne und 2500 Menschen beim Euro-Gespann-Treffen in Reddighausen. Das Treffen für Fahrer von Motorrädern mit Beiwagen dürfte das größte weltweit sein. Vom 24. bis 26. August sollte es wieder an der Festhalle stattfinden. Doch die Stadt Hatzfeld hat es nicht genehmigt. Wegen der wochenlangen Trockenheit.

Das Problem sind die Wasserversorgung für die erneut erwarteten 2000 bis 3000 Besucher und die Sicherstellung des Brandschutzes mit ausreichend Löschwasser. Beides sah die Stadt nicht als gewährleistet an.

„Die Veranstaltung konnte aufgrund der vorherrschenden Trockenperiode nicht genehmigt werden, da auch die kurzen Regenfälle in den vergangenen Tagen sich nicht auf die Trinkwasserförderung in Tiefen von 70 Metern auswirken werden“, erklärte Bürgermeister Dirk Junker der HNA. „Auch wenn wir länger anhaltende Regenfälle haben, wird es je nach Bodenbeschaffenheit zwei bis vier Wochen dauern, bis ein Teil des Niederschlages auf der Förderhöhe angekommen ist.“

Zu hohe Feuergefahr

Die Motorradfreunde seien bereits frühzeitig informiert worden, sagt Junker. Vorsitzender Wolfgang Schärer spricht von einer Hiobsbotschaft. „Ich habe ein paar Tage gebraucht, bis ich darüber hinweg war.“ Die Absage sei schade, aber doch nachvollziehbar. „Das Risiko war zu groß“, sagt Schärer angesichts der Feuergefahr auf den trockenen Wiesen rund um die Festhalle, auf denen die Motorradfahrer bei dem Treffen zelten sollten.

Allein für die Toiletten wäre an dem Wochenende sehr viel Wasser benötigt worden. Die Motorradfreunde hatten einen Toilettenwagen, drei Container und mehrere Dixi-Klos eingeplant. Reddighausen hat rund 800 Einwohner, an den drei Tagen wären es nochmal drei Mal so viele gewesen. Schon beim bislang letzten Gespann-Treffen wurde das Wasser knapp, erinnert sich Schärer.

Motorradfreunde akzeptierten Absage

Für die Motorradfreunde waren nun einige Monate Vorbereitung umsonst. Laut Schärer bleiben sie zum Glück nur auf wenigen hundert Euro Ausgaben sitzen, weil sich Zeltverleiher, der Vermieter der Toilettencontainer und andere einsichtig gezeigt und die Absage durch höhere Gewalt akzeptiert hätten. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“

Die Motorradfreunde Reddighausen sind kein Verein, sondern eine Interessengemeinschaft mit 36 Mitgliedern. Beim Gespanntreffen hätten auch deren Frauen und Kinder „und der ganze Ort“ geholfen, berichtet Schärer.

Ein Problem sei nun, die Absage an die Gäste von außerhalb zu bringen. Bereits am 7. August hatten die Reddighäuser die Absage auf der Facebook-Seite des Gespann-Treffens bekanntgegeben.

Für das Wochenende wollen sie Schilder mit der Absage an der Festhalle aufhängen und die Motorradfahrer auf öffentliche Campingplätze verweisen. „Wir werden auch unser Clubhaus aufmachen und was zu trinken anbieten“, sagt Wolfgang Schärer. „Mehr können wir nicht tun.“