Uwe Ermisch neuer Vorsitzender der Regionalversammlung Nordhessen

Kassel/Hatzfeld – Uwe Ermisch, der ehemalige Bürgermeister von Hatzfeld, ist zum neuen Vorsitzenden der Regionalversammlung Nordhessen gewählt worden.

Bei einer Versammlung dieses Regionalparlamentes im Regierungspräsidium in Kassel wurde Ermisch einstimmig zum Nachfolger von Horst Hannich (Hersfeld-Rotenburg) gewählt, der 25 Jahren lang an der Spitze stand. Ermisch (SPD) war bis 2013 20 Jahre lang Bürgermeister in Hatzfeld.

Die für die Planungsregion Nordhessen zuständige Regionalversammlung stellt die Verbindung zwischen kommunaler Selbstverwaltung und der Landesplanung dar. Sie wird indirekt gewählt und ist für die Regionalplanung das unmittelbar zuständige Beschlussorgan. Die Regionalversammlung wird durch den Vorsitzenden nach außen vertreten.

Die Regionalversammlung Nordhessen besteht derzeit aus 40 Mitgliedern, die von den Vertretungskörperschaften der Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Schwalm-Eder, Waldeck- Frankenberg und Werra-Meißner, der kreisfreien Stadt Kassel, der Stadt Fulda und dem Zweckverband Raum Kassel auf Grund der Ergebnisse der Kommunalwahlen gewählt werden.