Vollsperrung bei Hatzfeld: Umleitung sorgt für Ärger

Enge Gefahrenstellen und viele Lkw

+ © Jörg Paulus Auf der Umleitungsstrecke gibt es in Reddighausen und auch weiter auf der Kreisstraße bei Biebighausen einige Engstellen. © Jörg Paulus

Die Umleitungsstrecke für die Vollsperrung bei Hatzfeld sorgt für Ärger, weil nun viel Verkehr durch enge Straßen fährt.

Hatzfeld – Die Landesstraße zwischen Holzhausen und Hatzfeld ist seit dem 24. Juli ab dem Abzweig nach Eifa voll gesperrt. Die Straße wird komplett saniert. Die Umleitung für den Fernverkehr in Richtung Bad Berleburg führt weiträumig über Wallau und Bad Laasphe. Ab Eifa sind das 40 Kilometer bis Bad Berleburg. Fährt man die örtliche Umleitung durch Holzhausen und Reddighausen über Biebighausen und Hatzfeld, sind es nur 30. Diese kürzere Umleitung nutzen offenbar mehr Fahrer als vorgesehen, vor allem etliche Lastwagen.

Einheimische haben sich deshalb an unsere Zeitung gewandt. Sie berichten von gefährlichen Situationen im Begegnungsverkehr – vor allem an Engstellen wie in Reddighausen oder weiter in Richtung Hatzfeld auf der schmalen Kreisstraße 115 bei Biebighausen und Ebenfeld. „Mir begegnete ein Sattelzug-Lkw, der in einer Linkskurve bei Biebighausen zwangsläufig mit dem Auflieger auf die Gegenfahrbahn kam. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ich anhalten“, berichtete uns ein Leser. „Was soll das erst von Oktober bis Dezember bei Eisglätte und Schnee geben?“, fragt eine andere Leserin. Noch bis Mitte Dezember ist die Vollsperrung der Landesstraße bei Hatzfeld geplant, hatte Hessen-Mobil angekündigt.

Bürgermeister: Sperrung ist ein Dauerthema

„Die Sperrung ist seit Beginn ein Dauerthema – sowohl in der Bevölkerung als auch in der Stadtverwaltung“, sagt Bürgermeister Dirk Junker. „Das Befahren der Umleitungsstrecke zwischen Reddighausen und Hatzfeld ist durch den stark verstärkten Lkw-Verkehr sehr gefährlich geworden.“

Die Handlungsmöglichkeiten der Stadt seien aufgrund der Zuständigkeiten äußerst beschränkt, sagt Junker. „Wir haben unsere Bewertung der Situation in der wöchentlichen Baubesprechung den Vertretern von Hessen-Mobil mitgeteilt. Uns wurde zugesagt, unsere Vorschläge zur Erhöhung der Verkehrssicherheit während der Streckensperrung zu prüfen. Wir hoffen, auf positive Rückmeldungen bei der nächsten Besprechung. Zudem werden wir mit der Verkehrskommission mögliche Lösungsansätze besprechen. Hier sind wir den Beteiligten dankbar, dass ein Termin innerhalb einer Woche realisiert werden konnte.“

Verkehrsdisplays in Reddighausen

Im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten hat die Stadt Hatzfeld in der Ortsdurchfahrt von Reddighausen aus Richtung Holzhausen ein Verkehrsdisplay angebracht. Es ist so eingestellt, dass die Geschwindigkeitsanzeige bereits ab 31 km/h rot leuchtet, obwohl man dort 50 fahren darf, um durch Geschwindigkeitsreduzierung die Gefahr und die Lärmbelastung zu reduzieren, erläutert Junker.

+ Durchfahrt verboten: Zwischen Holzhausen und Hatzfeld ist die Landesstraße derzeit voll gesperrt. Die Umleitung für den örtlichen Verkehr führt von der B 253 aus Richtung Eifa über Holzhausen und Reddighausen nach Hatzfeld. Der Fernverkehr soll ab Eifa weiter auf der Bundesstraße über Wallau, Bad Laasphe und Bad Berleburg fahren. © Paulus, Jörg

Mit Beginn des neuen Schuljahres Anfang September soll ein zweites Displays in Reddighausen aus Richtung Biebighausen angebracht werden, um vor allem an der Haltestelle die Sicherheit zu erhöhen.

Kontrollen des fließenden Verkehrs dürfe die Stadt mangels Zuständigkeit nicht durchführen. „Das Problem sind keine zu hohen Geschwindigkeiten, sondern unangepasste Geschwindigkeiten und mangelnder Seitenabstand aufgrund der vielen Engstellen, besonders in der Ortsdurchfahrt Reddighausen und der K 115“, sagt der Bürgermeister.

Das sagt Hessen-Mobil

Dr. Hellwig Kamm von der Pressestelle der Verkehrsbehörde Hessen-Mobil teilt auf unsere Anfrage mit: „Leider besteht zu dieser Umleitungsstrecke keine taugliche Alternative, sodass Anlieger und Verkehrsteilnehmer während der Bauphase diesen Einschränkungen unterliegen.“

Die ortsnahe Umleitung über Holzhausen, Reddighausen und Biebighausen für den Schwerverkehr zu sperren, sei keine Option, erläutert Kamm: „Grundsätzlich sind alle Bundes-, Landes- und Kreisstraßen für den Lkw-Verkehr zugelassen. Eine generelle Sperrung einer öffentlichen Straße für den Schwerverkehr ist schwierig, zumal ja der Anliegerverkehr in jedem Fall die Orte erreichen muss. Die ortsansässigen Firmen und Anwohner müssen weiterhin auch vom Lkw- Verkehr angefahren werden können.“

Auch ein Tempolimit auf 30 km/h sei nicht ohne Weiteres umzusetzen, da gebe die Straßenverkehrsordnung klare Regeln vor, sagt Kamm: „Die innerörtliche Regelgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Abgewichen werden darf hiervon nur im Bereich von Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen.“