Hatzfelder Schütze Thorsten Bätzel jubelt

Allendorf-Eder. Beim ersten Königsschießen um den Titel "Bezirksschützenkönig" im neuen Schützenbezirk Frankenberg heißt der Sieger Thorsten Bätzel (Schützenverein Hatzfeld).

„Er hat es buchstäblich darauf angelegt, als erster Bezirksschützenkönig des neu geschaffenen Schützenbezirks 17 Frankenberg in die Analen des Bezirkskönigsschießens einzugehen“, so die einhellige Meinung der Schützen beim ersten Bezirkskönigsschießen des neu geschaffenen Schützenbezirks Frankenberg. Und er hat es geschafft: Thorsten Bätzel vom Schützenverein Hatzfeld.

65 Schützen aus den 28 Vereinen des zum 1. September neu geschaffenen Bezirks Frankenberg hatten sich der Herausforderung gestellt und über Kimme und Korn ihre Treffsicherheit unter Beweis gestellt. Als Austragungsort hatten sich die Schützen den Schießstand des Schützenvereins Allendorf/Eder im Haftal gewählt.

Zunächst wurde auf die Insignien des hölzernen Vogels angelegt. Nach dem 117. Schuss wurde Frank Hofmeister vom Schützenverein Bromskirchen als 1. Ritter gefeiert. Er erhält die Krone. Mit dem 114. Schuss aus dem Kleinkalibergewehr gelang es Burghard Ringler, ebenfalls vom Schützenverein Bromskirchen, den Apfel abzuschießen. Ihn feierten seine Schützenkameraden als 2. Ritter. Dritte Ritter im Bunde wurde Andreas Bätzel. Mit dem 88. Schuss gelang dem Hatzfelder Schützen der erfolgreiche Treffer auf das Zepter.

Nun wurde es spannend, fortan wurde um die Königswürde geschossen. Die zahlreichen Vertreter der Schützenvereine fieberten beim ersten Bezirkskönigsschießen auf den von Ralf Bätzel, Bruder des späteren Bezirkskönig, geschaffene Vogel. Zum Schluss war ein Wettbewerb zwischen zwei Willersdorfer und drei Hatzfelder Schützen um die Königswürde entbrannt. Die Spannung wuchs von Schuss zu Schuss. Die Schießwarte Reinhold Briel und Bernd Henkel-Strieder vom gastgebenden Schützenverein Allendorf/Eder notierten den 138. Schuss, als der hölzerne Vogel schließlich wankte und zu Boden fiel.

Thorsten Bätzel schlug vor Überraschung die Hände vors Gesicht und riss dann die Arme hoch. Er hatte den Adler von der Stange geholt. Die große Schützenfamilie ließ ihren neuen Bezirkskönig Thorsten Bätzel unter lauten Beifallskundgebungen hochleben und beglückwünschte ihn zu seinem „goldenen Schuss“. Der "König der Könige“ hatte sich am Ende eines spannenden Wettkampfes einen Traum erfüllt.

Beim Bezirksschützenball am 28. Oktober in der Frankenberger Ederberglandhalle wird das neue Bezirks-Schützenkönigspaar inthronisiert und tritt dann die Nachfolge des noch amtierenden Kreiskönigspaares Ulrich und Martina Hiemer an. Bis dahin darf im Schützenkreisen spekuliert werden, wer den Platz an der Seite des neuen Bezirks-Schützenkönigs Thorsten Bätzel einnehmen wird. (zhm)