Heiztechnik-Unternehmen Viessmann: Alles begann in einer Schlosserei

Von: Klaus Jungheim

Johann Viessmann Der Firmengründer © Privat

Die Anfänge der Viessmann-Gruppe liegen in Hof an der Saale – im bayerischen Nordosten. Johann Viessmann, 1879 in Kulmbach geboren, arbeitet dort als Schlosser. 1917 macht er sich selbstständig – repariert Textilmaschinen und Autos.

Allendorf/Eder – 1928 beginnt er mit dem Heizkesselbau, schweißt dafür Stahlrohre zusammen, weil sie besonders druckstabil sind. Für die Kessel erwirbt er Schutzrechte, Gebrauchsmuster und Patente. Als er einen Vertrag von einem hessischen Unternehmen bekommt, verlässt er 1937 Hof und baut in Allendorf/Eder im heutigen Landkreis Waldeck-Frankenberg das Stammwerk auf und startet mit 30 Mitarbeitern.

Allendorf ist ein Glücksfall für Viessmann. Die Bevölkerung setzt sich damals im wesentlichen aus Landwirten und Pendlern zusammen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg strömen Facharbeiter aus Schlesien und dem Sudetenland in die Region, aus dem Ruhrgebiet kommen die Ausgebombten. Ohne sie hätte der Aufstieg von Viessmann nicht so leicht gelingen können.

In zweiter Generation übernimmt Johann Viessmanns Sohn Hans Viessmann (1917-2002) 1947 den väterlichen Betrieb. In seine Zeit fällt der Wandel von Festbrennstoffen wie Koks hin zu Erdöl, und er baut Kessel mit eingebauter Warmwasseraufbereitung. 1957 stellt er das für die damalige Zeit fortschrittliche Heizkesselprogramm auf der Hannover-Messe vor.

Die Belegschaft der Firma Viessmann im Jahr 1966 vor dem Werkstor in Allendorf/Eder. Vorne im legendären weißen Kittel ist der damalige Firmenchef Hans Viessmann zu sehen, der Vater von Martin Viessmann und Großvater des heutigen Firmenchefs Maximilian Viessmann. © HNA-Archiv

Dessen Sohn Martin Viessmann arbeitet seit 1979 im Unternehmen, zum Jahreswechsel 1991/1992 übernimmt er die Geschäftsführung. Martin Viessmann treibt die Internationalisierung des Konzerns voran, baut den Bereich mit Zukunftstechnologien aus und sichert 1996/97 mit einem betriebsinternen „Bündnis für Arbeit“, das er mit Betriebsrat Helmut Japes und der Belegschaft aushandelt, den Standort Allendorf/Eder und die Wandgeräte-Fertigung hierzulande.

Sein Sohn, der Wirtschaftsingenieur Maximilian Viessmann, ist seit Mai 2016 in der Geschäftsführung,

Die Familie Viessmann engagiert sich sozial und kulturell für die Region, betreibt ein Hotel und zwei Gasthäuser in Frankenberg und Battenberg. Darüber hinaus stiftete Prof. Dr. Martin Viessmann der Stadt Battenberg eine Stadthalle, die Burgberghalle. Sie kostete zwei Millionen Euro. Der frühere Präsident der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg (2004-2016) lebt mit seiner Frau Annette in Battenberg.

Millionenschwer ist das Viessmann-Engagement im internationalen Wintersport. Auch im regionalen Fußball beim Verbandsligisten FC Ederbergland engagiert sich das Unternehmen finanziell.

Zum Viessmann-Imperium zählt ein unternehmenseigener Flugplatz am Stammsitz Allendorf/Eder. Die Start- und Landebahn ist 1,24 Kilometer lang und 30 Meter breit.