„Helfer vor Ort“ sind ab Montag auch in Edertal am Start

Von: Matthias Schuldt

Teilen

Treffen zum Start der „HvO Edertal“: (vorne) Tatjana Heermann (Wellen) und Kevin Bretag (Giflitz) mit (hinten von links) Annegreth Schultze-Ueberhorst, Daniel Midani (Bergheim), Stefan Reichmann (Wellen), Lisanne Zeleznik (Wellen), Klaus Gier, Manuela Stehling (Wellen) und Dominik Bernhard (Giflitz). © Matthias Schuldt

Vom Montag, 17. Juli, an greifen auch in Edertal „Helfer-vor-Ort“ ein, wenn in ihrer Nachbarschaft ein medizinischer Notfall schnelle Hilfe erfordert.

Edertal – Die Freiwilligen werden über das Handy von der Leitstelle alarmiert, eilen herbei und überbrücken mit Erster Hilfe die Zeit bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst. In Edertal trägt der DRK-Kreisverband Bad Wildungen das System. Manuela Stehling und Dominik Bernhard von der Rettungswache in Mehlen ergriffen die Initiative und gehen mit einem siebenköpfigen Team an den Start. Am Samstag trafen sich die Frauen und Männer in der Wache, um Organisatorisches zu besprechen. Der erste Probealarm über die Handy-App habe reibungslos funktioniert, berichteten sie Bürgermeister Klaus Gier und der Gemeindebeigeordneten Annegreth Schultze-Ueberhorst. Diese informierten sich und freuen sich über das Engagement der Gruppe.

„Engpässe in der Versorgung kann es immer und überall geben, gerade wenn bei solchem Wetter mehrere Notfälle zur gleichen Zeit auftreten“, unterstrich der Bürgermeister. Das „HvO“-Netz ergänze darum das Rettungssystem in idealer Weise.

„Wir freuen uns sehr, dass gleich so viele mitmachen“, sagte Manuela Stehling und fügte hinzu: „Weitere Verstärkung ist willkommen und sehr erwünscht.“

Abgesehen vom Wissen über Erste Hilfe seien keine medizinischen Vorkenntnisse erforderlich, um einzusteigen. 16 Stunden Aus- und Fortbildung im Jahr bei der DRK-Sanitätsbereitschaft vermitteln den „Helfern vor Ort“ alle Fähigkeiten, die sie für ihre Einsätze brauchen.

Manuela Stehling weiß aus eigener beruflicher Erfahrung im Rettungsdienst, wie wertvoll das frühe Eingreifen der HvO ist: „Der Rettungsdienst startet bei seinem Eintreffen unter ganz anderen Voraussetzungen, und für Angehörige ist die schnelle Hilfe eine echte Beruhigung.“

Neben dem Ziel, möglichst viele Helferinnen und Helfer zu rekrutieren, möchten Manuela Stehling und Dominik Bernhard so rasch wie möglich für jeden Einzelnen der Freiwilligen die komplette technische Ausrüstung organisieren. Deren wertvollster Teil stellt ein tragbarer Defibrillator dar. „Wer werden Spendenschreiben in großer Zahl versenden, denn jedes Gerät kostet 2200 Euro“, erklärt die Mitinitiatorin.

Auch die Grundausstattung ohne Defi kostet Geld. Fünf Taschen zu je knapp 400 Euro hat der DRK-Kreisverband über seinen Geschäftsführer Jürgen Werner finanziert. Wer Teil des Edertaler HvO-Teams werden oder dessen Arbeit durch Spenden unterstützen möchte, wendet sich per Mail an die Initiatoren manuela.stehling@drk-wildungen.de oder dominik.bernhard@drk-wildungen.de. (Matthias Schuldt)