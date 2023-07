Herbser Schützen feiern nach sechs Jahren ihr Heimatfest

Von: Elmar Schulten

Der zwölfjährige Noel Neuß ist neuer Kinderkönig in Herbsen, Markus Scheele hat sich nach einem Stechen am Kleinkaliberschießstand als Schützenkönig durchgesetzt.

Volkmarsen-Herbsen - Die neuen Majestäten führen am Sonntag, 2. Juli, ab 13 Uhr den großen Festzug an. Die neuen Könige übernahmen die Schützenketten von ihren Vorgängern, dem Kinderkönig Cedric Bünger und vom Schützenkönig Mark Butterweck.

Eröffnet wurde das Schützenfest in Herbsen bereits am Freitagabend mit einem zünftigen Festkommers im Festzelt. Bei dieser Gelegenheit übergaben die scheidenden Könige auch ihre silbernen Kleinodien an den Schützenverein. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Weihe der neuen Husarenfahne.

Tradition bewahren

Bewahrt werden soll laut Vorsitzendem Burkhard Scheele die Tradition: „Wenn wir mit Holzgewehren und alten Uniformen durch das Dorf marschieren und unsere Kanone nur mit Böllern schießt, mag das vielleicht belächelt werden. Aber es geschieht nicht, um militärische Macht zu verherrlichen, sondern um alte Traditionen aufrecht zu erhalten“, so Scheele beim Festkommers.

Dass vieles neu sei, nicht zuletzt der Bürgermeister, erwähnte auch der neue Rathauschef aus Volkmarsen Hendrik Vahle, der sich als ebenso Schützenfest erfahren empfahl wie sein Vorgänger Hartmut Linnekugel, der ebenfalls anwesend war.



Neue Fahne für die Husaren

Seit 1906 hat die Schützengesellschaft 15 Schützenfeste gefeiert, bei denen die Husarenfahne mit der Aufschrift „Es leben die Burschen 1906“ stets voranwehte. Doch nun war es Zeit für eine neue Fahne, da die alte doch schon ziemlich mitgenommen war.

Mit einem Zuschuss des hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst sowie mit Spendergeldern war es möglich, eine neue Fahne anzuschaffen. „Wehe auch du bei allen Anlässen der Husaren stets voran“, so Burkhard Scheele, als die Ehrendamen der Husaren die neue Fahne präsentierten.



