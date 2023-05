Klaus-Michael Höbel aus Harbshausen hat den Hessen-Löwen restauriert

Von: Philipp Daum

Pünktlich zum Landesfest in Pfungstadt glänzt er wieder: Polizeimaler Klaus-Michael Höbel (links) hat den Hessen-Löwen der Polizei erneut in Schuss gebracht. Das freut auch Vöhls Bürgermeister Karsten Kalhöfer. © Philipp Daum

Er sah nicht mehr ganz so taufrisch aus: Vor genau fünf Jahren – zum Hessentag in Korbach – wurde der Hessen-Löwe letztmalig vom Harbshäuser Klaus-Michael Höbel restauriert. Nun war das handwerkliche Geschick des Polizeimalers wieder gefragt, denn das Maskottchen, das beim Landesfest traditionell am Bistro der hessischen Polizei steht, benötigte dringend eine Generalüberholung.

„Der Löwe war ein wenig in die Jahre gekommen. Die Farbe war abgeblättert und ein Riss war zu sehen“, berichtet Höbel, der in dieser Woche den Löwen für den Hessentag in Pfungstadt (2. bis 11. Juni) wieder in Schuss gebracht hat.

„Das war eine knappe Kiste“, sagt der 64-Jährige. Ende März habe er einen Anruf erhalten von der Bereitschaftspolizei in Lich. Von dort aus werde die Teilnahme der hessischen Polizei an den Landesfesten koordiniert – und dort sei der Hessen-Löwe außerhalb von Veranstaltungen untergebracht. „Ich wurde gebeten, den Löwen zu restaurieren. Er wird dann bereits einen Monat vor dem jeweiligen Hessentag am Standort des Landesfestes aufgestellt, um schon einmal auf das Polizei-Bistro hinzuweisen“, so Höbel.

Augenscheinlich blieb also genügend Zeit, um das Tier wieder herzurichten. „Da es sich aber um Außenarbeiten handelt und weil es im April ja quasi nur geregnet hatte, war erst in den vergangenen Tagen die Gelegenheit da, an dem Löwen zu arbeiten“, berichtet der Harbshäuser. Gerade noch rechtzeitig sei er fertig geworden – am frühen Donnerstagabend, 3. Mai, wurde das Maskottchen dann abgeholt.

„Der Löwe hat wie immer eine Hochglanzlackierung erhalten. Seine Polizei-Uniform besteht aus einer blauen Hose, einem blauen Hemd und aus einem schwarzen Gürtel. Die Tatzen sind schwarz und die Mähne ist rot-weiß – also wie auf dem Landeswappen“, sagt Höbel. Die Platte, auf dem das Maskottchen stehe, sei in den Farben Schwarz, Rot und Gold gehalten. „Somit repräsentiert der Löwe die Polizei, das Land Hessen und die Bundesrepublik Deutschland“, erklärt der Polizeimaler, der den Löwen in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten schon mehrmals wieder hergerichtet hat.

Dass Höbel ein Faible für die Malerei besitzt, ist weit über Harbshausen hinweg bekannt. Seine Werke präsentiert er gerne auch bei Ausstellungen. Wähend der Hessentage oder bei anderen Veranstaltungen bietet Höbel zudem kostenlose Malaktionen mit Besuchern an. Das Geld, das aus Versteigerungen für die Bilder zusammenkommt, wird für einen karitativen Zweck gespendet. Doch damit nicht genug: Der 64-Jährige ist auch mit Stegreif-Comedy und Street-Performance unterwegs – als Polizist im Ruhestand ist dafür nun etwas mehr Zeit. „Ob ich das alles auch beim Hessentag in Pfungstadt mache, ist noch nicht ganz klar. Mal sehen, ob die früheren Kollegen mich noch mal fragen“, sagt der Harbshäuser.

„Dass der Hessen-Löwe in unserer Nationalparkgemeinde immer wieder hergerichtet wird und die einzelnen Hessentage bereist, hat für uns natürlich auch eine gewisse Strahlkraft“, sagt Vöhls Bürgermeister Karsten Kalhöfer. Mit seiner unverwechselbaren Art beziehe Klaus-Michael Höbel die Menschen vor Ort zudem immer mit ein ins Geschehen. „Und da kommt immer mal die Frage: Wo kommen Sie denn her?“, betont der Verwaltungschef. Wenn die Antwort dann laute: „Aus Harbshausen am Edersee“, sei das für die Nationalparkgemeinde Vöhl natürlich eine ganz tolle Geschichte.