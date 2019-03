Annegret Kramp-Karrenbauer: „Europa ist ein Friedensprojekt“

Volkmarsen. Neun Tage nach dem kalendarischen Aschermittwoch hat die CDU am Freitagabend in der Nordhessenhalle von Volkmarsen ihren politischen Aschermittwoch mit der Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gefeiert. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hatte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

--- aktualisiert um 21.52 Uhr ---

Rund 1800 geladene Gäste erlebten eine streitbare CDU-Spitze, die ihre Anhänger auf die nahende Europawahl einstimmte. „Europa ist das beste Geschäft, das Deutschland je gemacht hat“, sagte der Europaabgeordnete Elmar Brok.

Die Kugelsburg-Musikanten stimmten den Steigermarsch an, als die CDU-Bundesvorsitzende die Bühne betrat. Mit schriftlich eingereichten Fragen aus dem Publikum eröffneten die Ortsvereinsvorsitzenden Alexandra Czok und Thomas Viesehon die Fragerunde. So erfuhren die Zuschauer, dass „AKK“ mit einem Bergmann verheiratet ist und sich als engagierte Katholikin auch in kirchlichen Gremien für eine Modernisierung der Kirche einsetzt.

Die Frage nach der Kanzlerschaft

Auf die Frage, ob sie als Bundeskanzlerin auch einen Friedrich Merz in ihr Kabinett berufen würde, antwortete sie: „Die jetzige Regierung wurde gewählt, um zu regieren. Die große Mehrheit der Deutschen will, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt und deshalb stellt sich diese Frage im Moment gar nicht.“

Nach dem traditionellen Heringsessen ging „AKK“ in ihrer Rede ebenfalls auf die Europapolitik ein: „Die EU muss sich nicht um jede Kleinigkeit kümmern, aber um die großen Projekte. Wir müssen dafür sorgen, dass die offenen Grenzen nicht nur Verbrecherbanden dienen, und dass die Polizei an der Grenze nicht halt machen muss.“ Der Schutz der Außengrenzen müsse funktionieren. „Das ist nicht konservativ und reaktionär, sondern purer Menschenverstand.“ Europa sei als Friedensprojekt entstanden. Es müsse auch dafür sorgen, dass es friedlich zugeht in Europa und in anderen Regionen in dieser Welt.