Drachenfest Rhoden: Hier leben Orks, Priester und Feen

Von: Julia Janzen

Orks im Teehaus: Auch Orks brauchen mal eine Pause, diese Gruppe verbrachte sie in einem Teehaus. © Julia Janzen

Diemelstadt – Für eine Woche hat die Diemelstadt wieder einen Ortsteil mehr: Aldradach. Auf dem Quast entstand die Stadt der Rollenspieler, die aus ganz Europa zum Drachenfest gekommen sind.

Und wie es sich für Städte gehört, gibt es dort alles für den täglichen Bedarf: Da sind neben Tavernen und Badehäusern auch ein Postamt, ein Gericht samt Gefängnis, ein Friedhof und gleich daneben der Limbus, es gibt zwei Tageszeitungen, Teehäuser sowie ein Kasino, eine Partnervermittlung und eine Schule. Übernachtet wird in Zelten in den jeweiligen Lagern. Tausende Zelte, Hütten und sogar einige Festungen haben die Rollenspieler insgesamt wieder entstehen lassen.

Farbenfroh und mit Schirm sind diese Gesellschafterinnen beim Fest unterwegs. © Julia Janzen

Dabei sah es Anfang der Woche nach mau aus für die rund 4300 Rollenspieler aus ganz Europa. Ein Sturm hatte gewütet, viele Zelte waren in Mitleidenschaft gezogen worden. Doch der Zusammenhalt unter den Mitspielern ist groß, alle halfen mit beim Wiederaufbau.

Die ganze Woche über haben die Frauen, Männer und Kinder dann gemeinsam in ihren Lagern Aufgaben gelöst, schlenderten durch die Händlergasse, versuchten aus dem Limbus wieder herauszufinden, nachdem sie im Spiel gestorben waren, oder genossen schlicht ein Met in einer der Tavernen. Gezahlt werden kleinere Beträge mit einer eigenen Währung, in Kupfer, Silber oder Gold. An den Ständen zahlreicher Händler, wo es neben Schmuck, Kleidung und Taschen auch Schwerter, Helme und ähnliches zu kaufen gab, wurde allerdings ganz weltlich in Euros gezahlt.

Priester des kupfernen Lagers sind diese beiden Rollenspieler. © Julia Janzen

Was an Lebensmitteln in Aldradach nicht zu bekommen war, konnte mit dem eigens eingerichteten Shuttle eines Rhoder Supermarkts gekauft werden. Der fuhr regelmäßig auf den Quast, um Einkäufer abzuholen, und brachte sie schließlich auch wieder hinauf auf den Berg. Auch vertreten vor Ort waren zahlreiche Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehren aus Diemelstadt beim Brandschutzdienst und rund 60 Mitarbeiter der Malteser aus Nordrhein-Westfalen, die im Notfall medizinische Hilfe leisteten.

Postamt Aldradach: Zur Stadt gehören neben der Post auch ein Gericht, Tavernen und Badehäuser. © Julia Janzen

Der Höhepunkt und zugleich das Ende des Drachenfests: Die große Schlacht aller Lager und Teilnehmer am Samstag. Am Sonntag steht für die Spieler die Abreise an. Viele von ihnen werden im nächsten Jahr wieder dabei sein, der Vorverkauf dafür hat schon begonnen. 2024 wird das Drachenfest vom 23. bis 28. Juli auf dem Quast stattfinden. jj