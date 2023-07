Open Air beim Jugendmusikfestival: Hier liegt Musik in der Luft

Von: Julia Janzen

Zwischen Kirche und Schloss marschierten die Musikgruppen zum Auftakt in einem kleinen Umzug. Das Bild zeigt die Gruppe Filarmónica Recreio de Santa Bárbara von den Azoren/Portugal. © Julia Janzen

Am bisher heißesten Tag des Jahres begann am Sonntag die zehnte Auflage des Internationalen Jugendmusikfestivals in Bad Arolsen. Zum ersten Mal wurde der Auftakt unter freiem Himmel gefeiert, mit kleinen Platzkonzerten und Umzügen in der Schloßstraße.

Bad Arolsen - Um Punkt 14 Uhr erklang der erste Ton, als die teilnehmenden Musikgruppen und Chöre am Schloss starteten, um in einem kleinen Festzug bis zur Kirche zu gehen. Abwechselnd musizierten die Gruppen während des Marsches, aber auch anschließend.

An unterschiedlichen Stellen entlang der Schloßstraße postierten sich die Jugendlichen, um bei kurzen Konzerten ihr Können zu präsentieren. Trotz Temperaturen deutlich über 30 Grad waren zahlreiche Zuhörer gekommen, um den jungen Musikern und Sängern zuzuhören. Genügend schattige Plätze gab es nicht nur für die Protagonisten, sondern auch für das Publikum.

Von der Deutschen Schule in Jakarta in Indonesien ist das Orchester nach Bad Arolsen gekommen. © Julia Janzen

Eigens hatte das Ordnungsamt die Straße zwischen Residenzschloss und dem Abzweig zur Kaulbachstraße gesperrt, damit die internationalen Teilnehmer marschieren konnten. Die portugiesische Gruppe Filarmónica Recreio de Santa Bárbara ist eine Marschkapelle. Die anderen Teilnehmer hätten das Marschieren eigens eingeübt und entsprechendes Equipment gekauft, sagt Horst Behle, Mit-Organisator des Jugendmusikfestivals.

Die Zuhörer freuten sich über den musikalischen Beitrag am Sonntag, vor allem die Musik des Orchesters der Deutschen Schule in Jakarta in Indonesien kam sehr gut an. Die Mädchen und Jungen spielten unter anderem mit einem Instrument namens Angklung, das aus Bambus angefertigt wird. Der Ukrainische Flüchtlingschor der Christian-Rauch-Schule sang Lieder in der Muttersprache, geschwenkt wurden dabei auch ukrainische Flaggen. Ebenso mit dabei: Der Kammerchor des Arolser Gymnasiums und das Smoke Revival Orchestra. „Überall ist Musik“, freute sich Behle.

Aus Lüneburg kommt der Kammerchor der Leuphana Universität, der hier singt. © Julia Janzen

Eine Verpflegungsstation war eingerichtet worden, damit sich die jungen Musiker und Sänger zwischendurch stärken und ausruhen konnten. Auf sie wartet in den kommenden Tagen ein straffes Programm: Die rund 200 Jugendlichen nehmen an verschiedenen Workshops teil, spielen aber auch mehrere Konzerte (siehe weiteren Artikel) im Bürgerhaus und der Fürstlichen Reitbahn.

Auch außerhalb, unter anderem in Bad Wildungen, Kassel und Frankenberg, werden die Gruppen ihre Musik vorstellen. Auch wenn das Programm voll ist, eins soll für die jungen Leute im Vordergrund stehen: der Spaß an der Musik.

Das Smoke Revival Orchestra der Christian-Rauch-Schule gehört zu den Teilnehmern der Jugendmusikwoche. © Julia Janzen

Ausgerichtet wird das Internationale Jugendmusikfestival, das bereits zum zehnten Mal in Bad Arolsen stattfindet, von der BARock-AG zusammen mit der Christian-Rauch-Schule und zahlreichen Unterstützern aus der Wirtschaft. Weitere Infos zum Jugendmusikfestival gibt es hier. jj