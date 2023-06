Historicum 20 soll Teil des Stadt-Museums in Bad Arolsen werden

Wieder mehr Besucher, aber Trägerverein stößt an seine finanziellen Grenzen

Im ehemaligen Stabsgebäude der Arolser Kaserne hat der Verein „Historicum 20" ein Museum eingerichtet, das die Geschichte des Alleefeldes im 20. Jahrhundert dokumentieren soll.

Zur ersten Mitgliederversammlung nach der Pandemie hatte der Verein Historicum 20 eingeladen. Nach langer Pause stimme der Publikumsverkehr im ersten Quartal des Jahres „sehr positiv, wieder auf den Vor-Pandemie-Wert“ zu kommen, befand der stellvertretende Vorsitzende Udo Jost im Dokumentationszentrum auf dem ehemaligen Kasernengelände.

Bad Arolsen - Das Ziel, Jugendliche in die Aufarbeitung der örtlichen Geschichte einzubeziehen, wurde fortgesetzt. In einem gemeinsamen Geschichts-Projekt mit Schülern der Christian-Rauch-Schule ist der „Hof des Erinnerns“ mit zwölf Texttafeln neu gestaltet worden.

Das Projekt wurde aus dem LEADER-Programm sowie von der Stadt Bad Arolsen finanziert. Udo Jost berichtete über die Arbeit der sogenannten „NS-Kommission“ mit Vertretern aus Magistrat, heimischen Institutionen und Schulen. Positiv wurde vermerkt, dass ein von Arolsen Archives ausgerichteter Workshop zur Sichtbarmachung der jüdischen Vergangenheit in Arolsen ebenfalls erfreulich viele Schüler erreicht habe.

Hier sei das Historicum, so Jost, „ein Scharnier zwischen dem, was draußen stattfindet und was es drinnen an Informationen gibt“. Dass sich das Historicum 20 vorrangig als Erinnerungs- und Lernort versteht, vermittelt auch das neue Faltblatt des Vereins.

Die Themenfelder der Dauerausstellung – Fürstentum, Weimarer Republik, NS-Zeit und Belgische Garnison in Arolsen – sind dort informativ aufgeführt. Bei allem Optimismus über die steigende Resonanz merkte der stellvertretende Vorsitzende an, dass Mitgliederbeiträge und Spenden allein nicht mehr ausreichen würden, die Miete und weitere Kosten zu decken.

Dazu habe man bereits das Gespräch mit der Stadt gesucht. Wünschenswert aus Vereinssicht sei, das Historicum mit seiner Dauerausstellung in das Museum Bad Arolsen zu integrieren und den Verein in einen Förderverein umzuwandeln.

Verein personell gut aufgestellt

Personell ist der Verein gut für die Zukunft aufgestellt. Bei den Vorstandswahlen wurden Dr. Birgit Kümmel als Vorsitzende und Udo Jost als stellvertretender Vorsitzender im Amt bestätigt. Zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden wurde Dieter Waßmuth gewählt. Neuer Schatzmeister ist Christoph Drawski, neue Schriftführerin Sandra Simshäuser.

Die Vorsitzende dankte der bisherigen Schatzmeisterin Katja Müller-Ashauer und dem scheidenden Schriftführer Hans-Joachim Orawetz für deren jahrelange Mitarbeit. Als nächstes Projekt in Kooperation mit der Christian-Rauch-Schule ist eine Beteiligung an der „Sichtbarmachung der jüdischen Vergangenheit in Arolsen“ geplant.

Das Historicum solle auch wieder verstärkt als Forum für Präsentationen von Schülern genutzt werden, betonte Dr. Birgit Kümmel. „Wir müssen die Jugend als Akteure sehen“, unterstrich Jost. Über ein Förderprogramm soll zudem eine flexible Überdachung des Hofes finanziert werden, um das Areal wetterunabhängig als „Veranstaltungshof“ nutzen zu können.

Die Dauerausstellung im Historicum kann nach Vereinbarung unter Telefon 05691/625734 besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.