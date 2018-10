Hohe Baukosten: Unternehmer wehren sich gegen öffentliche Kritik

Waldeck-Frankenberg. Bauunternehmer können sich freuen: Die Auftragslage ist sehr gut. Das bedeutet einerseits einen hohen Umsatz. Andererseits steigen die Ausgaben für die Firmen, was wiederum ihre Bauleistungen teurer macht. Daran gab es jüngst Kritik der öffentlichen Hand.

Wegen solcher steigender Baukosten seien zum Beispiel manche Investitionen in Gebäude des Landkreises derzeit nicht möglich beziehungsweise würden verschoben, hatte der Erste Kreisbeigeordnete Karl-Friedrich Frese beklagt. Auch verschiedene Städte und Gemeinden haben sich in den vergangenen Monaten ähnlich geäußert.

Heimische Baufirmen wie Rohde, Fisseler, Pieper (Korbach) und Mütze (Frankenberg) sehen dafür nicht alleine das Baugewerbe verantwortlich. Sie rechtfertigen steigende Löhne für die Handwerker und erklären, wie die höheren Baukosten aus ihrer Sicht zustande kommen.

• Der größte Kostentreiber ist ihnen zufolge die Entsorgung von Erde, Schotter und Bauschutt. Große Mengen davon müssten zu Deponien gebracht werden, die teils bis zu 80 Kilometer von einer Baustelle entfernt lägen. Die Bauingenieurin Manuela Pieper verwies darauf, dass die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Entsorgung vor allem ökologisch nicht sinnvoll sei. Einmal ausgehobene Erde gelte gleich als Abfall.

Sogar zu viel angelieferter Schotter dürfe nicht zurück aufs Unternehmensgelände, sondern müsse entsorgt werden, beklagt Jörg Scheffer, Technischer Geschäftsführer bei der Korbacher Baufirma Rohde.

• Die Unternehmen im Bauhauptgewerbe müssen nach Angaben von Gerhard Brühl, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg, mehr Geld für Material ausgeben. So seien beispielsweise nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes die Einkaufspreise für Stahl im Jahr 2017 innerhalb eines Jahres um 15,7 Prozent gestiegen, für Bitumen um 25,5 Prozent.

• Baunebenkosten (wie etwa Grunderwerbssteuer, Erschließungskosten, Architektenhonorare und mehr) machten bei Neubauten einen Anteil von 15 Prozent aus, erläuterte Dr. Michael Pielert vom Korbacher Bauunternehmen Fisseler.

• Außerdem gelten über die so genannte Energieeinsparverordnung (EnEV) gewisse Anforderungen an Gebäude, die beheizt oder klimatisiert werden. Diese haben den Bauunternehmern zufolge einen beträchtlichen Anteil an dem Anstieg der Baukosten.

• Betriebe investieren immer mehr in ihre Mitarbeiterund deren Ausstattung – von Arbeitskleidung über klimatisierte Fahrzeuge bis hin zu Smartphones.

• Als weiterer Aspekt werden die Mautgebühren für Lastwagen auf allen Bundesstraßen angeführt, die seit Juli dieses Jahres gelten. Davon sind auch Handwerksbetriebe mit Nutzfahrzeugen betroffen.

• Ein Grund für höhere Preise für öffentliche Bauprojekte sei mitunter „mangelhafte“ Planung vonseiten der Verwaltungen, also der Auftraggeber. Ein Teil der Kosten könnte laut den Bauunternehmern gesenkt werden, wenn Mitarbeiter der Verwaltungen die Ausschreibungen besser vorbereiten und die Projekte besser planen würden. Viele Kommunen würden aber am Personal sparen beziehungsweise seien dazu gezwungen. Häufig kämen im Laufe einer Bauphase nachträglich Kosten hinzu. Außerdem seien die Ansprüche an die Verkehrssicherheit bei der Instandhaltung von Straßen gestiegen. So seien etwa Leitplanken ein zusätzlicher Kostentreiber.

Außerdem seien „Amtsvorschläge mitunter zwei oder drei Jahre alt“, sagt Heinrich Mütze, Geschäftsführer des Bauunternehmens Mütze in Frankenberg. Da sei es logisch, dass das Projekt letztlich teurer werde als ursprünglich berechnet. Außerdem seien Verwaltungen teilweise nicht flexibel genug, was Baubeginn und Bauzeiten betreffe.

• Das Gehalt im Bauhauptgewerbe ist angestiegen. Das Tarifentgelt stieg im Frühjahr 2018 um 5,7 Prozent an. Fachkräfte im Baugewerbe verdienen durchschnittlich knapp 20 Euro brutto pro Stunde. „Das haben sie verdient“, betonen die Bauunternehmer. Bauarbeiter im Tief- und Straßenbau müssten oft 30 Kilometer von ihrem Wohnort zur Baustelle fahren, und für diese Zeit bekämen sie kein Gehalt. Ihre Arbeit beginne jeden Morgen um sieben Uhr. Und: „Sie sind bei Wind und Wetter draußen“.

Hinzu komme das Risiko des Lohnausfalls im Winter. Angestellte im Bau – die unverzichtbar und durch Maschinen längst nicht alle ersetzbar seien – bräuchten eine bessere Wertschätzung vonseiten der Gesellschaft. Denn auch hier drohe ein weiter steigender Fachkräftemangel.

