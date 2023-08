Waldeck-Frankenberg: Restaurant-Gästen droht ein Preisschock

Von: Thomas Hoffmeister, Wilhelm Figge

Durch die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer befürchtet die Willinger Steakhouse-Betreiberin Kathleen Lange massive Probleme für Restaurants. © Wilhelm Figge

Nach den Preissteigerungen der vergangenen Monate befürchten Gastronomen auch in Waldeck-Frankenberg einen weiteren Preissprung und damit ausbleibende Gäste und schließende Betriebe: Denn die in der Corona-Pandemie von 19 auf 7 Prozent gesenkte Umsatzsteuer in der Gastronomie steigt zum Jahreswechsel wieder an, wenn die Bundesregierung diese Regelung nicht verlängert. Eine Entscheidung darüber soll es geben, wenn die Steuerschätzung im November vorliegt.

Waldeck-Frankenberg – Bereits jetzt warnen Gastwirte und der Verband Dehoga davor, zum alten Steuersatz zurückzukehren – auch der Kreisvorsitzende Christian Gerlach: „Das kann doch nicht wahr sein: Wir haben uns längst noch nicht erholt“, hält er fest. An die Pandemie schlossen sich gestiegene Energie- und Lebensmittelkosten und eine 12,2-prozentige Lohnerhöhung im Tarif an. „Die Inflation spüren alle, das drückt die Kundschaft. Und das erste, woran sie sparen, sind Restaurant-Besuche“, sagt Gerlach.



Er war bei einem Treffen zwischen Dehoga-Vertretern und Bundeskanzler Olaf Scholz in Wiesbaden dabei: Eine Zusage, die Steuersenkung zu entfristen oder gar ein „Machtwort“ zu sprechen, sei nicht zu bekommen gewesen. Der Kanzler habe gesagt, die Steuerschätzung abwarten zu wollen, es werde aber „bestimmt zu einem guten Ergebnis kommen“, zitiert ihn Gerlach – was das sei, bleibe unklar. Der Betreiber des Hotels Werbetal am Edersee warnt, dass die mit 3,3 Milliarden Euro veranschlagte Wiedererhöhung der Steuer nicht unbedingt den erwarteten positiven Effekt für den Haushalt hätte: „Viele Betriebe haben es in der Pandemie gerade eben so geschafft, sich am Leben zu erhalten. Wenn sie jetzt schließen müssen, wären Milliarden-Subventionen für die Katz gewesen – man hätte nur das Sterben verlängert.“



Wenn wie vom Dehoga geschätzt 10 000 Betriebe oder mehr schlössen, fielen Steuerzahler weg – und die Betreiber hätten, wenn sie an diesen Punkt gelangen, für gewöhnlich keine Rücklagen mehr: „Das sind Sozialfälle, die da entstehen.“ Das Bild, das der Verband zeichne, gelte für Waldeck-Frankenberg genauso wie für den Rest des Landes.

„Wir möchten eigentlich nur, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz an das hält, was er 2021 versprochen hat“, sagt der Dodenauer Hotelier Axel Sassor. Die „gute Gastronomie“ werde unter der geplanten Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer leiden, befürchtet Sassor. Die aktuelle Situation sei schon grotesk: Wenn in Supermärkten ein Salat mit Plastikbesteck verkauft werde, fielen nur 7 Prozent Mehrwertsteuer an. Wenn er aber Essen „außer Haus“ umweltfreundlich mit Mehrweggeschirr und Metallbesteck liefere, müsse er 19 Prozent Mehrwertsteuer berechnen.

Wenn es bei der geplanten Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer ab 1. Januar 2024 bleibe, werde ein Schnitzel mit Pommes künftig statt 15 oder 16 dann vermutlich 18 oder 19 Euro kosten, sagt Axel Sassor. Vielleicht auch 20 Euro, wenn Gastronomen die höheren Energiekosten ebenfalls in Rechnung stellten. Fraglich sei, ob eine solche Preiserhöhung überhaupt durchsetzbar wäre.

Angesichts allgemein höherer Lebenshaltungskosten stellten sich viele Menschen die Frage, ob sie es sich überhaupt noch leisten könnten, zum Essen in ein Restaurant zu gehen. Sassor befürchtet, dass in der Folge der Mehrwertsteuererhöhung weitere gastronomische Betriebe in Waldeck-Frankenberg schließen werden.

„Wir bestehen hier jetzt seit zwei Jahren und haben noch nicht so richtig Geld verdient“, erklärt Kathleen Lange, die ihr Willinger Steakhouse in der Pandemie eröffnet hat. Die Teuerung schlage nun zu, es sei bereits schwierig, die gestiegenen Preise an ihre Kunden weiterzugeben. Noch habe sie ihre Gäste: „Aber bei 19 Prozent weiß ich nicht, wie das weitergeht.“ Sie spricht sich für eine dauerhafte Beibehaltung der 7 Prozent Mehrwertsteuer aus: „Essen im Restaurant sollte behandelt werden wie andere Lebensmittel auch.“

Zudem denke sie, dass es Jahre brauche, bis Restaurants nach der Corona-Krise wieder in einen normalen Rahmen kämen – dass es sich jemals so einspiele, dass 19 Prozent wieder tragbar seien, bezweifele sie.

Schmunzelnd kommentieren kann sie immerhin die Kurzfristigkeit, mit der im November über den zum Jahresende anstehenden Schritt entschieden wird: „Wir haben während Corona gelernt, dass sich vieles kurzfristig verändert.“ Da müsste man sich in Gelassenheit üben: „Man lebt mit der Spontanität der Regierung.“

