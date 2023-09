Riesiger Logistikpark in Diemelstadt geplant

Von: Elmar Schulten

Stolz auf das gemeinsame Projekt: Bürgermeister Elmar Schröder (links) und der Managing Director von Scannell Properties Jordan Corynen präsentieren strahlend eine Visualisierung der Pläne an der Autobahnauffahrt Diemelstadt. © privat

Der Logistikprojektentwickler Scannell Properties hat von der Stadt Diemelstadt das 111.000 Quadratmeter große Gewerbegrundstück an der Autobahnauffahrt Diemelstadt erworben.

Diemelstadt – Im neuen Gewerbegebiet Steinmühle soll der „Logistikpark Diemelstadt“ mit sechs großen Hallen für umsatzstarke Unternehmen entstehen. Dabei soll die zentrale Lage im Herzen Deutschlands, unmittelbar an der Ost-West-Achse der Autobahn 44 als wichtiges Vermarktungsargument ziehen.

„Scannell Properties wird auf dem Grundstück ein Logistikprojekt mit bis zu 68.000 Quadratmeter für potenzielle Mieter erstellen. Der Standort Diemelstadt ist hervorragend an die Wirtschaftsräume Dortmund/Ruhrgebiet, Kassel, Paderborn und Bielefeld angebunden“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens.

Sechs große Hallen flexibel nutzbar

Als Baubeginn der neuen Immobilie in Diemelstadt ist das vierte Quartal 2023 vorgesehen, wobei mit einem voraussichtlichen Erstbezug ab Ende 2024 gerechnet wird. Der künftige „Logistikpark Diemelstadt“ besteht aus sechs großen Hallen, die flexibel aufgeteilt und vermietet werden können.

Seinen potenziellen Mietern bietet Scannell Properties mit dem „Logistikpark Diemelstadt“ modern ausgestattete Logistik- und Büroflächen in zentraler Lage. Zwischen Kassel/Bad Hersfeld und Paderborn gelegen, zeichne sich Diemelstadt durch die gute Anbindung an die Autobahnen 44, 33 und 7 als zentrale Knotenpunkte in Deutschland aus, heißt es in der Unternehmensmitteilung weiter.

Nachhaltiges Baukonzept

Scannell Properties plant das Gebäude nach einem CO2-einsparenden Nachhaltigkeitskonzept. Für den „Logistikpark Diemelstadt“ wird eine „DGNB-Zertifizierung nach Gold-Status“ angestrebt und das Gebäude mit einer hochmodernen Wärmepumpentechnologie ausgestattet.

Darüber hinaus sollen rund vier Millionen Euro für eine Grünbedachung und für Photovoltaikanlagen in das ökologische Gebäudedesign investiert werden. LED-Beleuchtungen, Grauwassernutzung und E-Ladestationen zählen ebenfalls zum Konzept.

Gegenseitige Würdigung der Vertragspartner

„Nach einer zwölfjährigen Planungsphase mit vielen Rückschlägen und einem spannenden Interessenbekundungsverfahren zahlreicher Bewerber konnte die Stadt Diemelstadt mit Scannell Properties einen zuverlässigen und erfahrenen Partner gewinnen“, sagt Bürgermeister Elmar Schröder: „Mein besonderer Dank gilt meinen Kollegen des städtischen Projektteams Jörg Romberger, Christian Hübel und Matthias Koch.“ Der Logistikpark werde „der guten Entwicklung der Stadt und der ganzen Region zusätzlichen Aufschwung bescheren.“

Jordan Corynen, der Managing Director von Scannell Properties, fasst seine Erfahrungen im Waldecker Land so zusammen: „Die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Schröder, seinen Mitarbeitern und den lokalen Behörden verläuft sehr professionell und kooperativ und wir freuen uns, dieses Projekt zu einem Erfolgsprojekt zu machen.“ Der Kaufvertrag sei dank hervorragender Zusammenarbeit aller Parteien innerhalb von drei Monaten abgeschlossen worden. Das Grundstück in Diemelstadt habe eine strategisch optimale Lage und die flexibel einteilbare Logistikimmobilie verfüge über ein nachhaltiges Gebäudedesign.

Attraktiv für potenielle Mieter

Diese Aspekte seien für potenzielle Mieter entscheidend, wie erste Anfragen zeigten. Corynen: „Als familiengeführtes Unternehmen sind wir immer in der Lage, flexibel auf Kundenwünsche einzugehen und schnelle Entscheidungen zu treffen.“

Mehr über Scannell Properties unter scannellproperties.eu/diemelstadt (Elmar Schulten)