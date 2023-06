In Herbsen gibt es einen eigenen Frauenfestzug

Frauenausmarsch in Herbsen: Husarenspießin Sarah Fackiner (rechts) übt die lautstarken Kommandos ein. © Heike Saure

Zwei Jahre mussten die Herbser länger als sonst üblich warten bis sie endlich vom 30. Juni bis zum 2. Juli wieder Schützenfest feiern und ein neues Kapitel in ihrer 335-jährigen Geschichte aufschlagen können.

Volkmarsen-Herbsen - Nicht nur die Mitglieder der Schützengesellschaft 1688 Herbsen sind in die Vorbereitungen involviert, auch die Frauen des Ortes üben schon fleißig, damit ihr in Eigenregie organisierter Frauenfestzug am Sonntagabend des Festwochenendes reibungslos klappt.

Zahlreiche Frauen werden dabei in die Rollen der Männer schlüpfen oder eigene Motivgruppen bilden. Nach der Festlegung der Festzugsfolge mit Husarinnen, Landsknechtsfrauen, Burgfräuleins, Bogenschützen (mit Kindern) und Handwerkliche Berufe (mit Kindern) wurden die Kommandos vor dem Dorfgemeinschaftshaus eingeübt.

Bei der Lautstärke muss noch nachgebessert werden

Bei einem Frauen-Ausmarsch übten die Frauen die korrekten Kommandos und den richtigen Marschtritt. Der Spieß der Schützengesellschaft, Rainer Stirblies, ging die Kommandos mit den Frauen vor dem Dorfgemeinschaftshaus durch, gab Tipps und vor allem den Ratschlag, dass die Kommandos lauter über den Platz schallen müssen.

Danach setzte sich der Festzug unter dem Kommando von Frau Kommandeur Alexandra Hintschich in Bewegung und bot den Zuschauern einen ersten Vorgeschmack auf den Festzug der Frauen. Traditionell wird der Festzug vom Männeroberst (Reinhold Scheele), Bataillonskommandeur (Fritz Butterweck) und Schützenkönig (Mark Butterweck) angeführt.

Zweiter Ausmarsch erfolgt in Uniform

Im Anschluss an die Übungseinheit trafen sich alle Teilnehmerinnen bei König Mark Butterweck und ließen den erfolgreichen Übungsabend bei zahlreichen kulinarischen Kleinigkeiten, die jede Teilnehmerin beigesteuert hatte, in geselliger Runde ausklingen. Alle freuen sich schon sehr, wieder Schützenfest in Herbsen feiern zu können, und hoffen auf einen tollen Abschluss des Schützenfestes durch einen schönen und gelungenen Festzug der Frauen.

Am 16. Juni wird es für die Schützen beim 2. Ausmarsch ernst: Unter den Klängen des Spielmannszuges Oberlistingen findet ab 19 Uhr die Generalprobe mit Pferden statt. Alle treten dabei schon in Uniformen an. (Heike Saure)