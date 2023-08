Investor will Phönix-Produktion in Volkmarsen fortführen

Von: Elmar Schulten

Die Firma Phönix Armaturen produziert in Volkmarsen unter anderem diese Abstellschieber, die besonderen technischen Anforderungen standhalten müssen. Dazu gehören auch aggressive Öl-Sand-Gemische auf Ölbohr-Plattformen. Archivfoto: Elmar Schulten © Elmar Schulten

Aufatmen bei der Belegschaft der Phönix Armaturen-Werke Bregel GmbH mit Sitz in Volkmarsen: Rund fünf Monate nach dem Insolvenzantrag ist es dem Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Stephan Strumpf aus Frankfurt gelungen, einen Investor zu finden, der die Produktion fortführen und zwei Drittel der 160 Arbeitsplätze erhalten will.

Volkmarsen - Das gilt für den Geschäftsbetrieb des Herstellers von Spezialarmaturen für Industrieanwendungen und die zwei weiteren insolventen Konzerngesellschaften der Phönix-Gruppe, Strack GmbH und Phönix Valve Group GmbH.

Der Geschäftsbetrieb der Phönix Armaturen-Werke Bregel GmbH sowie der Geschäftsbetrieb der Phönix Valve Group GmbH wurden von der Phönix Armaturenwerke GmbH übernommen. Die Strack GmbH hingegen wurde von der Strack Armaturenwerke GmbH erworben.

Viele juristische Hürden überwunden

Hinter beiden Erwerbern steht ein strategischer Investor aus Italien, die Valvosider-Gruppe. Bei der Valvosider handelt es sich um eine namhafte familiengeführte Unternehmensgruppe mit Sitz in Borgosesia in Italien, die seit 1952 international im Bereich der Herstellung von Industriearmaturen tätig ist.

Nach intensiven und konstruktiven Verhandlungen ist es dem Insolvenzverwalter und seinem Team sowie durch die Unterstützung der beteiligten Rechtsberater gelungen, durch den Verkauf eine Zukunftslösung für die Phönix-Gesellschaften zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wichtig für die Wirtschaftskraft der Region

Nachdem alle Voraussetzungen aus dem notariellen Kaufvertrag inzwischen erfüllt wurden, konnte der Kaufvertrag für die Übernahme der drei Gesellschaften der Phönix-Gruppe nunmehr vollzogen werden. Über Details des Kaufvertrags wurde mit allen Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

„Ich freue mich, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun Gewissheit besteht, dass es weiter geht und dass wir gut zwei Drittel der Arbeitsplätze erhalten konnten. Ich danke allen, die in dieser schwierigen Zeit zu dem Unternehmen gestanden und es unterstützt haben“, sagt Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Stephan Strumpf von der Kanzlei Finkenhof. Auch für die Stadt Volkmarsen sei der Erhalt des Herstellers von Spezialarmaturen von großer Bedeutung.

Unverschuldet in Schieflage geraten

Das Traditionsunternehmen war in die Krise geraten, nachdem es in Folge der weltweiten Lieferkettenprobleme und des Ukraine-Krieges zu drastischen Kostensteigerungen beim Materialeinkauf und der Logistik kam. Große Projekte, die in der Zeit zuvor zu festen Konditionen angenommen worden waren, erwiesen sich aufgrund der veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als unprofitabel.

Dazu kamen die EU-Sanktionen gegen Russland, in deren Folge Forderungen des Unternehmens in erheblichem Umfang nicht mehr eingetrieben werden konnten. Aufgrund dieser schwierigen Situation gerieten die Phönix Armaturen-Werke unverschuldet in die finanzielle Krise. Trotz gut gefüllter Auftragsbücher mit neuen profitablen Projekten musste das Unternehmen Mitte Februar 2023 beim Amtsgericht Korbach einen Insolvenzantrag stellen. Dieses Verfahren kann nun abgeschlossen werden. (Elmar Schulten)