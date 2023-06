Waldeck-Frankenberg: Jäger spielen Schlüsselrolle für klimaresistenten Wald

Von: Stefanie Rösner

Unterzeichnung der Rhodener Erklärung: von links Hendrik Block, Heinrich Engelhard, Jürgen van der Horst, Karl-Ernst Grünhaupt, Sandra Bergmann, Karl-Friedrich Frese, Anna-Maria Hausmann, Andrea Bohle. Henning Scheele und Christian Ranft. © Stefanie Rösner

Waldeck-Frankenberg – Der Wald hat in den vergangenen Jahren stark unter Trockenheit und Käferbefall gelitten. Bisherige Maßnahmen, um die Schäden auszugleichen, reichen nicht aus, sagte Landrat Jürgen van der Horst am Montag im Kreishaus. Dort wurde die so genannte Rhodener Erklärung unterzeichnet. Damit verpflichten sich Waldbesitzer, Förster und Jäger, zugunsten eines stabilen, klimaresistenten Mischwaldes zusammenzuarbeiten.

Waldeck-Frankenberg - Die sogenannte Rhodener Erklärung ist das Ergebnis einer einmaligen Zusammenarbeit. Sie ist am Montag im Kreishaus unterzeichnet worden. Mehrere Akteure haben mitgewirkt: der Landkreis, der Waldbesitzerverband Waldeck-Frankenberg, die Jagdgenossenschaften, die Kreisbauernverbände und Jägervereinigungen sowie die Waldeckische Domanialverwaltung und Kommunalwald GmbH.

Rund 15 Prozent des Waldes in Waldeck-Frankenberg sind beschädigt, sagte Hendrik Block von der Kommunalwald GmbH. Viele Flächen sind komplett kahl, und sie sollen wiederaufgeforstet werden. Das sei bislang für rund zehn Prozent davon geschehen, wobei Wildverbiss und extreme Wetterlagen dazu führen können, dass die jungen Bäume nicht gedeihen. Die Witterung könne man nicht beeinflussen, den Wildbestand aber schon, sagte. Daher setze man nun verstärkt auf gezielte Bejagung. Im Wald-Wild-Dialog, der Rhodener Erklärung, ist daher genau formuliert, wie und wo Wildtiere gejagt werden sollen.

Junge Baumbestände sollen dadurch bessere Chancen zum Wachsen haben. „Wie gehen wir beim Waldumbau mit dem Wild um?“, war dabei die entscheidende Frage. Laut Landrat van der Horst war das ein schwieriges Thema, da „die Interessen nicht immer deckungsgleich waren.“ Das Ziel jedoch war schnell formuliert: ein zukunftsfähiger Wald. Waldbesitzer, Förster, Jäger und Jagdrechtsinhaber tragen dabei eine große Verantwortung. Jäger haben bereits an Flächen mit Naturverjüngung oder Neuanpflanzungen gezielt gejagt, berichtete Sandra Bergmann, Vorsitzende der Waldeckischen Jägerschaft. Die Rhodener Erklärung bildet nun darüber hinaus eine Grundlage mit konkreten Maßnahmen. So dürfen beispielsweise nicht mehr als 20 Prozent der Triebe verbissen sein, und nicht mehr als zwei Baumarten dürfen aufgrund von Wildeinfluss verloren gehen.

Der Wald hat in den vergangenen Jahren so stark gelitten, dass etliche kahle Flächen entstanden sind. Ein stabiler Wald sei aber nötig, damit auch die wertvollen Funktionen des Waldes wie Luftreinhaltung, Wasserbindung, Schutz vor Erosion und Feuer sowie der Erholungsfaktor wiederhergestellt werden können, erläuterte Heinrich Engelhard von der Jägervereinigung Frankenberg. Im vergangenen Jahr seien 90 Prozent der neu gepflanzten Bäume vertrocknet. Das Wetter könne man nicht beeinflussen, aber der Wildverbiss sei eine Stellschraube.

„Wir wollten einen Plan entwickeln, um den Wald resilienter zu gestalten angesichts des Klimawandels“, sagte der Landrat Jürgen van der Horst. Auf den Freiflächen und in gefährdeten Beständen soll ein klimastabiler Mischwald entstehen. Dafür sind heimische Baumarten sowie die Douglasie vorgesehen. Die Höhe der Wildbestände und die Jagdausübung spielen hier eine Schlüsselrolle. „Die derzeitigen Schäden im Wald stellen eine große Herausforderung dar. Die Jagd gehört zum Wald“, konstatierte der Bürgermeister von Lichtenfels, Henning Scheele, für den Waldbesitzerverband.

Die Beteiligten haben sich unter anderem auf folgende Maßnahmen geeinigt: Der Einfluss des Schalenwildes wie Rehe und Wildschweine soll durch ein Monitoring objektiv dokumentiert werden. Jedes Jahr sollen die Ergebnisse erörtert werden. Wenn Wildtiere zu viele junge Triebe verbeißen und Baumarten dadurch verloren gehen, muss mehr und gezielter gejagt werden. Wildtiere sollen dort, wo es nötig ist, intensiver bejagt werden und an anderen Stellen weniger. Der Ruhebedarf des Wildes soll berücksichtigt werden.

Alle Beteiligten sollen regelmäßig im Austausch sein, um nach Lösungen zu suchen. „Die Kommunikation findet auf Augenhöhe statt“, heißt es in der Vereinbarung.

Die Erklärung bildet eine Grundlage, die ins Jagdrecht passt, sagte Christian Ranft vom Jagdschutzverein Edertal. „Die Ideen in der Erklärung müssen nun auch gelebt werden“, sagte Andrea Bohle, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Waldeck. Karl-Ernst Grünhaupt, Vorsitzender der Jagdgenossenschaftler und Eigenjagdbesitzer Waldecks, plädierte dafür, jedes Jahr den Wald gemeinsam zu besuchen, um die Entwicklung zu beobachten und zu bewerten.

„Die Jägerschaft wird ihrer Verpflichtung nachkommen“, sagte Sandra Bergmann, Vorsitzende der Waldeckischen Jägerschaft. „Wer in den Wald geht, sieht, dass dringend etwas getan werden muss.“ Die Jäger hätten bereits darauf geachtet, dass bei Flächen mit Naturverjüngung und neu gepflanzten Bäumen starker Verbiss vermieden wurde. „Die bisherigen Routinen reichen nicht aus“, sagte Landrat van der Horst. „Deshalb ist jetzt eine gewisse Stringenz gefordert. Wir müssen besser werden.“

