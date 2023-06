Jagdhundeausbildung in Waldeck-Frankenberg: Welpe Kurt kommt in die Schule

Erste Lektionen: Übungsleiter Wolfgang Hormel (links), der Obmann Jagdhundewesen der Jägervereinigung Frankenberg, erklärt dem Hundeführer Timo Pitz die Grundlagen des Apportierens. Welpe Kurt hört zu. © Homrighausen, Marco

Auf dem Weg zum Jagdhund heißt unsere neue Serie. Wir begleiten einen Weimaraner Welpen bei der Jagdhundeausbildung in Waldeck-Frankenberg.

Frankenberg – Schon sein Name, Kurt vom Schwedenstein, deutet darauf hin, was für eine Aufgabe dem kleinen Weimaraner Welpen zugedacht ist. Kurt, wie wir ihn einfachheitshalber nennen, soll ein Jagdhund werden – ein Brauchbarer Jagdhund, wie es in Jägersprache offiziell heißt. Dass dazu eine mehrmonatige Ausbildung gehört und wie die aussieht, das beschreiben wir in einer Serie. Mal sehen, ob Kurt dann am Ende die Prüfung auch besteht.

Mit seinem Besitzer, dem Röddenauer Timo Pitz, hat er jedenfalls einen erfahrenen Hundeführer zur Seite. Bei ihm ist er kürzlich im Alter von etwa neun Wochen eingezogen. Der 37-jährige Pitz ist Jäger und Hundeführer.

Er hat schon mehrere Jagdhunde geführt und ist dem Jagdhundewesen sehr verbunden. In der Landesgruppe Hessen des Weimaraner Klubs Deutschland ist er 2. Vorsitzender und führt dieses Amt mit Begeisterung aus. Durch mehrere Fortbildungen hat er sich beim Jagdgebrauchshundeverband (JGHV) zum Richter für das Jagdhundewesen qualifiziert.

Wir stellen vor: Kurt vom Schwedenstein. Der Weimaraner Welpe soll ein Jagdhund werden und hat dazu mit Herrchen Timo Pitz die Ausbildung gestartet. © Marco Homrighausen

In Röddenau angekommen, gab es für Kurt zunächst viele neue Eindrücke und Gerüche. Nach einigen Tagen hatte er aber, wie bei Welpen üblich, die Trennung von Mutter und Geschwistern überwunden und sich im neuen Zuhause eingewöhnt. Seine neuen Besitzer bilden jetzt das Rudel für den Welpen. Durch gemeinsame Unternehmungen und spätere Ausbildungseinheiten wird das Vertrauen zu Timo Pitz, dem neuen Rudelführer, aufgebaut.

So wird Hundeführer Timo Pitz die Ausbildung des jungen Hundes beginnen:

Futterschleppe

Eine erste Lektion kann zum Beispiel eine sogenannte Futterschleppe im Garten sein. Hierzu wird auf einer Länge von anfangs zehn Metern, die sich nach und nach steigert, etwas Futter, zum Beispiel Fleisch, über die Wiese gezogen, ohne dass der Welpe es sehen kann. Dann wird der Welpe am Ausgangspunkt der Schleppe angesetzt und erschnüffelt den Weg bis zum Ende, wo sein Futternapf als Belohnung wartet. Eine besondere Belohnung dort hinzulegen, steigert die Motivation. Allmählich werden kleine Kurven – in der Jägersprache Haken genannt – in die Schleppen eingebaut, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen.

Kontakt

Eine weitere Ausbildungseinheit bildet der Kontakt mit anderen Hunden und Menschen. So werden in einer Gruppe kleine Spaziergänge auf Supermarktparkplätzen, in Fußgängerzonen, Biergärten und Lokalen gemacht. Dabei wird Kurt mit vielen Geräuschen und Gerüchen des Alltags vertraut und das fördert sein Selbstbewusstsein.

Wildberührung

Rudelführer Pitz wird seinen späteren Jagdbegleiter schon bald mit verschiedenen Wildarten in Berührung kommen lassen – zum Beispiel mit Reh, Sau, Fuchs, Marder, Ente, Fasan oder Waschbär – damit Kurt sich an deren Gerüche gewöhnt und sie sich einprägt – prägen nennt der Jäger das. „Auch für Hunde gilt: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, sagt Pitz.

Schussfestigkeit

Um die Schussfestigkeit zu trainieren, wird er mit Kurt kurze Spaziergänge in der Nähe von Schießständen unternehmen. „Dabei verliert der Hund seine Scheu vor dem Schuss, weil er merkt, dass ihm durch den Knall nichts passiert“, erläutert der Hundeführer.

Leinenführigkeit

Bereits frühzeitig wird er auch die Leinenführigkeit und einfache Kommandos wie „Sitz!“ und „Ablegen!“ mit dem Tier üben.

Hundekurs

Und für Kurt ist jetzt auch die Zeit gekommen, den jagdlichen Welpen- oder Hundekurs zu besuchen – quasi in die Schule zu gehen. Dieser Kurs hat in Frankenberg, organisiert von der Jägervereinigung Frankenberg, Anfang Mai mit 14 Gespannen – als Gespann wird der Hundeführer mit seinem Hund bezeichnet – begonnen. Mit acht Gespannen läuft seit Anfang Juni auch ein Jagdhundeführerlehrgang bei der Waldeckischen Jägerschaft Korbach.

Ziel ist, im Herbst eine erfolgreiche Prüfung über die Feststellung und den Nachweis der Brauchbarkeit für Jagdhunde – nach der hessischen Brauchbarkeitsprüfungsordnung – abzulegen. (Marco Homrighausen)