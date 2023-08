Japanische Fotografie der 1960er Jahre: Fotoausstellung im Arolser Residenzschloss

Von: Elmar Schulten

Laufender Mönch, ein Foto von Ikko Narahara, eine Leihgabe des Instituts für Kulturaustausch in Tübingen. © Ikko Narahara

Ob Kameras, Filmrollen oder Objektive - die Erzeugnisse der japanischen Fotoindustrie hatte fast jeder schon mal in der Hand. Weniger präsent ist das künstlerisch-dokumentarische Wirken japanischer Fotografen, das in der westlichen Welt teils erst Jahrzehnte später wahrgenommen wurde und seine Würdigung fand.

Bad Arolsen - Vom 9. September bis zum 19. November zeigt das Museum Bad Arolsen „Zwischen Meditation und Großstadtgetriebe - Japanische Fotografie der 1960er Jahre“ in den Ausstellungsräumen im Schloss.

Präsentiert werden Arbeiten von zwölf der bedeutendsten Fotografen Japans der 1960er Jahre. Die Ausstellung bietet umfassende Einblicke in die wichtigste Orientierungsphase japanischer Fotokünstler der Nachkriegszeit.

International gefeierte Stars der Fotografie

Zwölf Fotografen vermitteln ihre Sicht auf ihr Land während einer Zeit rapiden wirtschaftlichen Aufschwungs und gesellschaftlicher Umwälzung. Diese Phase während der 1960er Jahre markiert den Eintritt der modernen japanischen Fotografie in eine internationale Ebene, begleitet vom anbrechenden Boom der Fotoindustrie in Japan.

Zwischen Meditation und Großstadtgetriebe: Vorbereitung für die Ausstellung japanischer Fotografien aus den 60er Jahren im Residenzschloss. © Elmar Schulten

Viele der vertretenen Künstler zählen später zu den international gefeierten Stars moderner Fotografie. Ihre Arbeit spiegelt den Prozess der Selbstfindung eines Landes, das zwischen den Polen vielschichtiger Fremdeinflüsse und tiefverwurzelter Tradition nach einer neuen, eigenen Identität sucht.

Tragödie der Atomwaffenabwürfe miterlebt

Gezeigt werden Fotografien von Ryoji Akiyama, Masahisa Fukase, Shinzo Hanabusa, Eiko Hosoe, Yasuhiro Ishimoto, Hiroji Kubota, Daido Moriyama, Ikko Narahara, Kishin Shinoyama, Yoshihiro Tatsuki, Shomei Tomatsu und Haruo Tomiyama.

Junge Frau auf einem Bauernhof, ein Foto von Masahisa Fukase, Leihgabe des Institut für Kulturaustausch. © Masahisa Fukase

Die Fotografen gehören einer Generation an, die nach der Tragödie des Krieges mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki nach neuen Ausdrucksformen suchte.

Pulsieren der Großstadt festgehalten

Der vor dem Hintergrund des politisch-kulturellen Wandels angestoßenen Selbstfindung Japans entspricht eine Vielzahl an fotografischen Stilen, die von der Dokumentar- und Reportagefotografie über die künstlerische und subjektive Fotografie bis hin zur Bild-Erzählung reicht.

In den Fokus der Kameralinse rücken gesellschaftliche Konfliktfelder und Widersprüche ebenso wie das Aufbrechen von Tabus und das Festhalten an überlieferten Werten: die meditative Lebenswelt eines buddhistischen Klosters, das Pulsieren der Großstadt, der harte Alltag in der Landwirtschaft, Folgen der Atombombenabwürfe oder die reiche Ornamentik einer Bilderwelt, wie sie auf den tätowierten Körpern der Yakuza weiterlebt.

Kooperationsprojekt

Organisiert wird die Ausstellung in Kooperation mit dem Institut für Kulturaustausch in Tübingen sowie Museum Bad Arolsen und Museumsverein.

Öffnungszeiten der Ausstellung im Schloss ab 9. September: mittwochs bis samstags 14.30 bis 17 Uhr, sonntags 11 bis 17 Uhr. Sonntagsführungen beginnen um 11.15 Uhr. Mehr Informationen unter Telefon 05691/625734, www.museum-bad-arolsen.de