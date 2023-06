Jede Menge Gaudi und Musik beim Johannisfest in Mengeringhausen

Von: Julia Janzen

Attraktionen wie den „Cansteiner Bomber“ boten die Burschen um Oberst Hermann Illian (links). © Julia Janzen

Zum Johannisfest lud die Historische Schützengesellschaft am Wochenende an die Stadthalle ein. Unter der Federführung der Burschenschaft gab es für die Besucher Musik, eine Beachbar samt Pool, Leckereien vom Grill und Spiele wie den „Cansteiner Bomber“.

Mengeringhausen - Schon zum zweiten Mal hatten die Burschen um ihren Oberst Hermann Illian das Johannisfest auf die Beine gestellt. Wochenlang liefen die Vorbereitungen, am Freitag ging es dann mit dem Fassanstich los. Für Stimmung sorgte ab dem Abend „Eine Band namens Wanda“, rund 1000 Besucher feierten bis in die Nacht.

„Eine Band namens Wanda“ heizte rund 1000 Zuhörern am Freitagabend ein. © Luca Deutschländer

Am Samstagmittag ging es weiter mit Musik des Mengeringhäuser Musikvereins, es gab Kaffee und Kuchen und, wie am Tag zuvor, Gegrilltes und Flammkuchen. Auch der „Cansteiner Bomber“ drehte seine Runden – Looping Louie in der XXL-Version und von der Burschenschaft fürs Fest eigens gebaut. Für die jungen Besucher stand eine Hüpfburg bereit. Auch die Beachbar hatte wieder geöffnet, auf Liegen im Sand konnten die Besucher Cocktails trinken. Mit einer Burschenauktion, bei der Dienstleistungen wie Autowaschen und Fensterputzen meistbietend versteigert wurden, endete das Johannisfest am Samstagabend. jj