Jubel für die Majestäten in Kohlgrund

Von: Julia Janzen

Teilen

Mit der Kutsche im Festzug: Das Königspaar Karl-Wilhelm und Nadine Lüdtke präsentierte sich am Sonntag den Zuschauern in der Kutsche. Am heutigen Montag wird der neue König ausgeschossen. © Julia Janzen

Das Schützenfest zum 175-jährigen Bestehen des Schützenvereins 1848 Kohlgrund wurde am Freitag festlich mit einem Festzug, der Kranzniederlegung am Ehrenmal und Ehrungen verdienter Mitglieder eröffnet. Beim anschließenden Schützenball feierten die Schützen mit ihren Gästen bis in den frühen Morgen.

Kohlgrund - Zum zweiten Mal fand der Kommers auf dem Sportplatz neben der Schützenhalle statt. Vorsitzender Friedrich Biller begrüßte die Festzugsteilnehmer sowie die Gäste aus Nah und Fern. Sein Dank galt dem scheidenden Königspaar Karl-Wilhelm und Nadine Lüdtke. Obwohl die Aktivitäten innerhalb ihrer vierjährigen Regentschaft lange ruhen mussten, repräsentierten sie den Verein vorbildlich. Den Königskandidaten wünschte er ein ebenso schönes Fest wie dem Kinderkönigspaar Henrik Helle und Lina Feldhoff, die vor drei Wochen die Kinderkönigswürde errungen haben.

Und da laut Vorsitzendem Biller auch das zünftige Feiern, bei dem Jung und Alt zusammen rücken, zur Bewahrung des Brauchtums gehöre, gingen die Schützen nach den Ehrungen zum Feiern über. Biller selbst wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Mit 17 trat er dem Verein bei, befehligte mit 23 als Hauptmann seine erste Kompanie, wurde mit 32 Jahren Oberst und mit 41 Jahren König. Seit nunmehr 20 Jahren führt er die Schützen als Vorsitzender.

Es gab weitere Ehrungen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Björn Biller, Hartwig Decker, Jochen Findt, Sven Feldhoff, Sebastian Kaune, Benjamin Müller und Michael Rudolph. Seit 40 Jahren dabei: Frank Bräuning, Ralf Sänger, Rainer und Elmar Schüttler. Ein halbes Jahrhundert sind sie Mitglieder: Friedrich Biller, Eckhard Funke, Karl-Wilhelm Lüdtke, Wilhelm Schäfer und Volker Schmidt. Sogar 60 Jahre gehören dem Verein an: Heinz-Friedrich Karl, Ulf Hütte. Für die 65-jährige Zugehörigkeit wurde Wilhelm Willer ausgezeichnet.

Einer der Höhepunkte folgte am Sonntag mit dem Großen Festzug. Zahlreiche Zuschauer säumten die Straßen im geschmückten Dorf, jubelten dem Königspaar und dem Kinderkönigspaar zu, die in festlichen Kutschen dabei waren. Viele befreundete Schützenvereine aus dem Arolser Raum, beispielsweise aus Helsen und Wetterburg, sowie aus Diemelstadt, aber auch aus dem Westfälischen und zahlreiche Ehrengäste begleiteten die Kohlgrunder im Festzug. Für Musik sorgten neben dem Scherfeder Musikverein auch die Spielmannszüge aus Udorf, Obermarsberg und Niedermarsberg sowie die Musikkapelle aus Meerhof.

Nach dem Festzug ging es zum Königstanz, am Abend folgte noch der Schützenball.

Am Montag wird ab 9 Uhr der neue König ausgeschossen. Die Schützen treten dafür beim Kleinkaliberschießen „Am Hammerknapp“ gegeneinander an. Der neue Schützenkönig präsentiert sich dann ab 15.30 Uhr im Festzug. hei/jj

Jubiläumsschützenfest in Kohlgrund Fotostrecke ansehen