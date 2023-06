Kein Tornado über Waldeck: Wetterdienst erklärt das Phänomen

Von: Jörg Paulus

Symbolbild © Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Beim Unwetter am 22. Juni gab es keinen Tornado über dem Stadtgebiet Waldeck. Davon ist der Deutsche Wetterdienst mittlerweile überzeugt.

Waldeck - Nach dem schweren Unwetter am Donnerstag, 22. Juni, hat sowohl im nordhessischen Waldeck als auch im südhessischen Hattersheim zunächst der Verdacht bestanden, dass es sich bei den dortigen Stürmen um einen Tornado gehandelt haben könnte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach geht allerdings inzwischen davon aus, dass die Schäden in erster Linie durch ein anderes Gewitterphänomen verursacht worden sind.

„Aufgrund des Schadensbildes und der synoptischen Gegebenheiten handelte es sich bei dem Ereignis letzte Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um einen Tornado, sondern um einen sogenannten Downburst“, teilte der DWD nun mit.

„Einerseits waren diese schon sehr gut im Dopplerradarbild zu erkennen, andererseits lagen an diesem Tag durch eine vorhandene trockene Grundschicht die Wolkenuntergrenzen oftmals zu hoch, um einen Tornado produzieren zu können“, erklärte der DWD. „Dafür war die trockene Grundschicht für genau ebenjene Downbursts prädestiniert.“

Downburst erreicht bis zu 200 Stundenkilometer

Als Downburst wird laut DWD ein extrem starker Fallwind aus einer Gewitterzelle bezeichnet. „Dieser Fallwind prallt aus der Höhe auf den Boden auf und wird dann nach verschiedenen Seiten abgelenkt. Dies geht oft gleichzeitig mit sehr heftigem Niederschlag und/oder Hagel einher.“ Die auftretenden Böen in einem solchen Downburst erreichten dabei Orkanstärke, oft im Bereich von 120 bis 140 Kilometern pro Stunde. Im Extremfall könnten aber sogar Geschwindigkeiten von 180 bis 200 Stundenkilometern erreicht werden.