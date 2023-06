Hoffen auf Kommunen

Landesförderung weggebrochen: „Mädchenbus Nordhessen“ steckt in Finanznöten

Trotz der Finanznöte wieder auf Tour: Der Mädchenbus machte am Dienstag Station an der Adorfer Dansenberghalle. Viele Mädchen erwarteten Sabine Schreiner und ihr Team bereits. © Karl Schilling

Das seit 25 Jahren bestehende Angebot für Mädchen und junge Frauen ist unumstritten wichtig - und doch steckt der Kasseler Trägerverein „Mädchenbus Nordhessen“ in Finanznöten: Die Landesförderung ist dieses Jahr weggebrochen. Darauf machte Sabine Schreiner beim Besuch des Busses in Adorf aufmerksam.

Diemelsee-Adorf – Gemeinsam spielen, sich unterhalten und kennenlernen, über Probleme sprechen – viele junge Diemelseerinnen nutzten am Dienstag die vielfältigen Angebote des Mädchenbusses, der wieder Station an der Dansenberghalle machte. Sabine Schreiner ist mit zwei Praktikantinnen unterwegs: Anna Lehmann und Alia Hosseini studieren Soziale Arbeit an der Kasseler Universität. Adorf war dieses Jahr der zweite Termin im Kreis.

Förderrichtlinien geändert

Der mehr als 50 Jahre alte Oldtimerbus ist dieses Jahr später in die neue Saison gestartet. Der Grund: Finanznöte – dem Kasseler Trägerverein „Mädchenbus Nordhessen“ sei die „Basisfinanzierung“ weggebrochen, berichtet Sabine Schreiner.

Die stellte bislang das Land sicher. Doch dieses Jahr seien die Förderrichtlinien geändert worden, und die könne der Verein derzeit nicht erfüllen. Deshalb sei er bislang nicht zum Zuge gekommen. Mehr als 50 Prozent der Kosten habe das Geld aus Wiesbaden bisher abgedeckt.

„Für uns ist das eine Katastrophe“

„Für uns ist das eine Katastrophe“, erklärt Schreiner. Der Mädchenbus sei schon immer „prekär finanziert“ gewesen. Dennoch: „Wir wollen die Mädchen nicht im Stich lassen.“ Deshalb sei die Entscheidung gefallen, zumindest in den ersten Teil der Saison zu starten und unterdessen neue Finanzierungsquellen zu suchen. „Wir können bis zu den Sommerferien fahren“, berichtet Schreiner – sie hofft, auch den zweiten Teil der Touren noch irgendwie finanziert zu bekommen.

Der erst voriges Jahr die gesamte Saison tourende Kinder- und Jugendbus kann dieses Jahr aber gar nicht fahren – zwei Mal war er allein in Adorf, um ein gemischtes Angebot für Jungen und Mädchen zu etablieren.



Hoffen auf Kommunen

Schreiner hofft, dass die Korbacher Kreisverwaltung wieder 10 000 Euro beisteuert. Auch die angefahrenen Kommunen spenden – Diemelsee überweist jährlich 500 Euro und fördert auch Sonderaktionen wie etwa ein Besuch im Heringhäuser Familienbad. Außerdem hofft Schreiner auf die Unterstützung der heimischen Landtagsabgeordneten, um bei der Landesförderung doch noch etwas zu erreichen.



„Es ist schade“, sagt sie. Der Mädchenbus habe eine „25-jährige erfolgreiche Geschichte“. Das Angebot sei gerade auf dem Land „wichtig und notwendig“. Das bestätigt Bürgermeister Volker Becker: „Wir haben das positive Feedback der Eltern, dass eine gute Arbeit geleistet wird“, betont er. Über Jahre habe sich das Team ein Vertrauensverhältnis aufgebaut.



Angebote auch auf dem Land erforderlich

„Wir sind nicht mehr wegzudenken“, sagt Schreiner. „Wir werden erwartet, Mädchen wollen, dass wir kommen.“ In größeren Städten gebe es ein vielfältiges Angebot für Mädchen – das müsse es auch auf dem Land geben.



Aber dazu brauche es eine Regelfinanzierung“, mahnte Schreiner. Da bedürfe es der politischen Entscheidung. „Wir haben das Know How für den ländlichen Raum.“ Und sie wolle auch die Jungen wieder in die Arbeit einbeziehen und mit dem Kinder- und Jugendbus wieder auf Tour gehen.



Froh ist sie, dass wenigstens Kommunen zum Projekt stehen – gerade Becker sei „unser Bürgermeister des Herzens“, er habe es von Anfang an unterstützt. Es sei gut, dass die Kommunen den Mädchenbus unterstützten, sagt Becker – „wenn sich alle beteiligen würden, wären die finanziellen Sorgen kaum oder nicht mehr da.“

Für Mädchen „unschätzbar wertvoll“

Für die Mädchen sei das Angebot „unschätzbar wertvoll“, sagt Schreiner. „Wir wollen den Rahmen schaffen, dass sie wachsen können und nicht an ihren Aufgaben zerbrechen.“ In den Gesprächen der Gruppe oder mit dem Team gehe es ums „Empowerment“: Die Mädchen sollen stark werden. „Jedes Mädchen wird ernst genommen mit seinen Wünschen.“ Es gelte, ihren individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen gerecht werden. Außerdem lernten sie etwas Neues, jedes Jahr gebe es neue Angebote.



Verschiedene Altersgruppen

Für die jüngsten Mädchen stehen die vielen Freizeitangebote im Mittelpunkt: „Über die Spiele lernen die Mädchen uns kennen“, erklärt Schreiner. Das sei wichtig, falls es später zu einer Krise komme, in der die Mädchen Ansprechpartner außerhalb der Familie suchten. Dann könne das Team weiterhelfen.



Bei der Gruppe der Elf- bis 13-Jährigen träten bereits andere Themen in den Vordergrund: Sie seien froh, im Kreis der Mädchen „über Sachen sprechen zu können, die sie woanders nicht so ansprechen können“. Da gehe es um Aufklärung, die Entwicklung ihres Körpers, um die Pubertät mit all ihren Wandlungen.

Immer wichtiger werde es, Medienkompetenz zu entwickeln, denn mit Handy und Internet würden Mädchen auch mit Dingen wie Pornographie konfrontiert. „Wir müssen viel mehr sprechen als es bisher passiert.“



Viele hätten bereits vorher den Mädchenbus besucht, sie hätten sich und das Team kennengelernt, beschreibt Schreiner. Das bilde die Basis für die Gespräche: „Sie haben Vertrauen gefasst.“



„Viel Arbeit im Verborgenen“

Für Bürgermeister Volker Becker besteht gerade darin den Wert des Mädchenbusses: „Da geschieht viel Arbeit im Verborgenen“, beschreibt er, persönliche Beziehungen zwischen den Jugendlichen und dem Team wüchsen – „das kriegt der Geldgeber gar nicht mit.“ Diese „Hintergrundarbeit ist unsere eigentliche Aufgabe“, erklärt Schreiner. Die „offene Jugendarbeit“ sei wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung der Mädchen.



Auch in Nordhessen gebe es Bedarf an diesem Beratungsangebot, „der gedeckt werden muss“, sagte Becker. Der Mädchenbus leiste „seit Jahren kontinuierlich eine super Arbeit.“