Markenzeichen Zwirbelbart

Bekannter Landgasthof in Mühlhausen: Kiepes Küche bleibt nun kalt

Von: Elmar Schulten

Bei Kiepen Henner bleibt nach über 50 Jahren die Küche kalt. Bärbel und Heinrich Kiepe haben ihren Landgasthof in Mühlhausen verkauft. Die beiden wollen nun mit über 70 Jahren den Ruhestand genießen. © Elmar Schulten

Sie haben in ihrem Leben unzählige Schnitzelteller serviert, Schützenfeste bewirtet und Familienfeste ausgerichtet. Legendär waren die Tanzabende auf der Glasboden-Tanzfläche und die Rinderrouladen im rollenden Restaurant am Rande des Arolser Viehmarktes.

Twistetal-Mühlhausen - Seit Sonntag ist nun Schluss mit alldem. Die Küche bei Kiepen Henner in Mühlhausen bleibt kalt. … Erst mal. … In den nächsten Wochen wollen die neuen Eigentümer des im ganzen Waldecker Land und im angrenzenden Westfalen bekannten Landgasthofes umbauen und ein ganz neues Restaurant eröffnen.

Für Bärbel und Heinrich Kiepe, für ihre Freunde und Stammgäste und für ganz Mühlhausen geht damit eine Ära zu Ende, die 1950 von Heinrich Kiepe senior begründet wurde.

Die Eltern von Kiepen Henner betrieben damals in Mühlhauen einen landwirtschaftlichen Vollerwerbetrieb. Doch sie hatten die Zeichen der Zeit erkannt: In der Landwirtschaft galt damals schon „wachsen oder weichen“. Kiepes entschieden sich für ein zweites Standbein und eröffneten eine Dorfgaststätte mit Theke und einem vier mal fünf Meter großen Gastraum. Das Konzept ging auf und so wurde schon 1964 ein Anbau errichtet. Mit neuer Theke, Kühlung den damals top-modernen Barhockern.

Parallel dazu waren Kiepes auch auf dem Arolser Viehmarkt präsent, zuerst nur mit einem Bierpavillon, später dann auch mit einer Bratwurstbude. Die Geschäfte liefen auch in Mühlhausen gut. Und so bauten die Kiepes 1971 ihre legendäre Glastanzdiele. So etwas gab es im weiten Umkreis kein zweites Mal.

Hunderte junge Leute trafen sich zum Tanz

Jeden Samstag traten hier Tanzkapelle aus dem Umkreis auf. Zwischen 250 und 300 junge Leute trafen sich hier zum Tanz. Und weil Tanzen hungrig macht, servierten Bärbel und Heinrich Kiepe ihren Gästen Schnitzel mit Pommes. Anständige Portionen. Bärbel Kiepe kochte, die Geschwister von Henner wirbelten an der Theke.

Das funktionierte über viele Jahre sehr gut, war ein richtiger Renner in der Region. Doch das Geschäft wandelte sich: Zuerst gab es Familienfeiern wie Silberhochzeiten nur am Dienstag und Mittwoch. Als dann auch samstags Hochzeitsfeiern nachgefragt waren, liefen die öffentlichen Tanzveranstaltungen aus.

Auf Nachfrage aus dem Kundenkreis begannen die Kiepes, auch Familienfeiern in Dorfgemeinschaftshäusern mit Essen zu beliefern. Auf Wunsch wurden die Familienfeiern auch komplett in den Gemeinschaftshäusern von Kiepen Henner und seinen vielen zuverlässigen Mitarbeitern ausgerichtet.

Die Firma Kiepe wuchs mit ihrem guten Ruf für professionelle, zuverlässige und reibungslose Festorganisation. So wurden die Karnevalsfeiern in Wrexen, Schützenfeste im Waldecker Land und im angrenzenden Westfalen bewirtschaftet.

Beim ersten Waldeck-Frankenberger Kreisfeuerwehrtag in Herzhausen mussten 1500 Essen serviert werden, ebenso beim Landesfeuerwehrtag in Korbach. Auf Kiepen Henner, wie Heinrich Kiepe seit Jahrzehnten überall nur gerufen wird, war immer Verlass.

„Immer zuverlässige Mitarbeiter“

„Wir konnten das alles nur leisten, weil wir immer so viele zuverlässige Mitarbeiter hatten“, schwärmen die Kiepes zurückblickend. Wenn es eng wurde, hätten einige sogar den Geburtstag des eigenen Bruders sausen lassen, nur um bei der einen oder anderen Festivität im Waldecker Land Kellnern zu können.

Ebenso wichtig sei das Zusammenspiel mit den Lieferanten gewesen. Auch die habe er stets so ausgesucht, dass er bei Bedarf auch am Sonntag noch Ware abholen konnte. Das sei bei aller guten Planung immer wieder nötig gewesen.



Beste Erinnerungen hat Kiepen Henner auch an sein gutes Zusammenspiel mit der Mühlhäuser Dorfjugend: „Die konnten in der Woche bei mir vor der Theke feiern, wie sie wollten. Dafür konnte ich mich darauf verlassen, dass ich am Wochenende immer einen anrufen konnte, der Ware hin- und hergefahren oder spontan beim Kellnern ausgeholfen hat.“



Die Probleme mit fehlendem Personal habe er nie gekannt. „Wir konnten uns immer auf einen großen Stamm guter und zuverlässiger Mitarbeiter verlassen“, erzählen die Kiepes.



Die Arbeit habe ihnen stets große Freude bereitet, auch heute noch mit 73 und 71 Jahren. Dennoch sei irgendwann die Zeit gekommen, an den Ruhestand zu denken. Die Kiepes haben ihr Restaurant verkauft und sich eine schicke Eigentumswohnung am Arolser Birkenweg gekauft. Die liege schon zentral und nah genug am Arolser Viehmarkt. Vor allem aber wollen Bärbel und Heinrich Kiepe künftig noch mehr Konzerte und Theatervorführungen besuchen. Das sei in der Vergangenheit ja leider nur selten möglich gewesen, verrät Bärbel Kiepe.



Markenzeichen Zwirbelbart

Zu den Geheimnissen seines beruflichen Erfolges an den Theken bei vielen, vielen Festen zählt Kiepen Henner die Tatsache, dass er seit vielen Jahren kein Bier mehr trinke. Schnaps sowieso nicht. „Immer einen mittrinken. Das geht einfach nicht.“ Heute könne er nicht einmal sagen, wie all die neuen Biersorten in seinem Sortiment schmecken.



Sein äußeres Markenzeichen, der gezwirbelt Schnurrbart, ist übrigens ein Souvenir an seine Bundeswehrzeit in Mengeringhausen: „Ich hatte einmal vergessen, mich zu rasieren und als Entschuldigung angegeben, ich wolle mir einen Bart wachsen lassen. Das ist daraus geworden.“



In späteren Jahren konnten gute Freunde von Kiepen Henner stets an seinem Bart ablesen, wie er sich gerade fühlte und wie das Geschäft gelaufen war: „Wenn ich meinen Bart zwirbelte, dann war ich zufrieden, hieß es immer“, erzählt Kiepen Henner mit einem Schmunzeln. es