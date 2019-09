„Endlich mehr Kapazitäten“

In der Kindertagesstätte Pusteblume ist jetzt Platz für 115 Kinder

+ © Gerhard Meiser In dem neuen Anbau fühlen sich die Kinder der Kita Pusteblume in Rosenthal sehr wohl. © Gerhard Meiser

Rosenthal. Die Kindertagesstätte „Pusteblume“ in der Straße Hinter der Burg 7 in Rosenthal ist um einen Farbtupfer reicher: Vor wenigen Tagen wurde dort der zweite Anbau an die Einrichtung offiziell eingeweiht – hell, freundlich und 90 Quadratmeter groß.