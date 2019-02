Kirchhain: Polizei lobt Kreativität für diese kuriose, aber verbotene Beladung

Kirchhain. Kreativität bescheinigte die Polizei dem Fahrer einer ungewöhnlichen Fahrzeugkombination: Ein 7400 Kilogramm schwerer Radlader wurde auf einem umgebauten Lkw-Container transportiert. Das Problem: Die Ladung war unzureichend gesichert. Und der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis mehr für das Gefährt.

Wie die Polizeidirektion in Marburg am Dienstag berichtete, hatte der Regionale Verkehrsdienst der Polizei Marburg-Biedenkopf das Fahrzeug am Montag bei Kirchhain kontrolliert. Der Lastwagen beförderte in einem umgebauten Abroll-Container einen 7400 Kilogramm schweren Radlader.

Die Beamten stellten gravierende Mängel fest: Der schwere Radlader war nur unzureichend gesichert. Er stand lediglich auf fest mit dem Container verbauten Kanthölzern. Und in dem Container waren für die Räder des Radladers Öffnungen angebracht. Steht der Container beim Entladen auf dem Boden, kann der Radlader aus der Mulde herausfahren.

"Eigentlich ein ausgeklügeltes System zum schnellen Be- und Entladen", stellte die Polizei fest. "Die Konstrukteure bedachten jedoch die Ladungssicherung nicht ausreichend. In Fahrtrichtung waren über drei Tonnen nicht gesichert!"

Zusätzlich ergab die Kontrolle, dass die Sicherheitsprüfung des mitgeführten Anhängers bereits im Juli 2018 abgelaufen und der Fahrer die Kombination aus Lastwagen und Anhänger wegen der bereits im Oktober 2018 abgelaufenen Gültigkeit seines Führerscheins gar nicht hätte führen dürfen.

Deshalb musste ein Ersatzfahrer her, denn die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Auf den Fahrer und den Halter kommen Verkehrsstrafanzeigen zu.