Kitas: Laut Studie zu wenig Erzieher in Waldeck-Frankenberg

Waldeck-Frankenberg. Im Landkreis gibt es zu wenig Fachkräfte in Kitas. Das ist das Ergebnis des aktuellen Ländermonitorings Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann-Stiftung.

In Hessen insgesamt sei die Qualität gemessen am Personalschlüssel im westdeutschen Vergleich „ungünstig“, so die Autoren der Studie.

Im Landkreis hat die Untersuchung einen Personalschlüssel bei Gruppen für unter Dreijährige von 1:4,3 ergeben. Das bedeutet: eine Erzieherin kümmert sich rechnerisch um 4,3 Kinder. Die Empfehlung von Bertelsmann für Krippen liegt bei einem Personalschlüssel von 1:3,0.

In den Kita-Gruppen für Kinder zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt beträgt der Personalschlüssel in Waldeck-Frankenberg 1:9,3. Ideal wäre aus Sicht der Stiftung ein Verhältnis von 1:7,5.

In verschiedenen Kategorien, beispielsweise Gruppen für Kinder zwischen null und vier Jahre oder altersübergreifende Gruppen, hat die Stiftung untersucht. In keiner Kategorie werden die empfohlenen Personalschlüssel im Kreis erreicht.

Berechnet wurde auch, wieviel Zeit Kita-Leitungen für ihre Leitungsaufgaben haben. Dort steht der Landkreis gut da: Nur 5,2 Prozent von 96 Kitas haben demnach keine Zeit für die Leitung.

Insgesamt schneidet Hessen nicht gut ab beim Ländermonitoring. „In hessischen Kindergärten zeigt sich bundesweit das größte Qualitätsgefälle zwischen den Wohnorten“, heißt es in der Länderauswertung.

Allerdings: „Im Krippenbereich liegt das Gefälle innerhalb von Hessen hingegen im bundesweiten Mittelfeld.“ Es gebe eine große Kluft zwischen den Ländern.

Die Stiftung sieht einen „erheblichen Ausbaubedarf“ bei der pädagogischen Personalausstattung. Zusätzlich müssten 7993 Vollzeit-Fachkräfte eingestellt und weitere 357 Millionen Euro jährlich bereitgestellt werden, so die Empfehlung.

Von Julia Renner

