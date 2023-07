An Christian-Rauch-Schule soll klimaneutrales Essen auf den Tisch

Lernen klimaneutrales Kochen: (von links) Kerstin Bons, , Heidi Bläsing, Magdalena Roster, Nicole Wachsmuth, Sarah Sekulic und Anke Schäfer. © Heike Saure

Obwohl die Schulcafeteria der Christian-Rauch-Schule an diesem Tag geschlossen ist, riecht es köstlich aus der Küche. Denn das Team der Cafeteria probiert unter dem Stichwort „Klimaneutraler Schulkiosk“ mit Anke Schäfer von der Verbraucherzentrale Hessen neue Rezepte aus. Quinoa-Salat steht ebenso auf dem Speiseplan wie vegetarische Wraps, die vor Ort frisch zubereitet werden.

Bad Arolsen - Ein klimaneutraler Schulkiosk muss sehr viele Aspekte berücksichtigen. Nicht nur weniger Fleisch zu essen, bedeutet eine bessere Klimabilanz, sondern die Klimaneutralität fängt schon beim Einkauf an. Regionale und saisonale Produkte sollen hier auf den Tisch kommen, möglichst unverpackt sollen die Produkte sein und am besten auch noch bio und fairtrade, da sich die Christian-Rauch-Schule bemüht, Fairtrade-Schule zu werden.

Außerdem steht der soziale Aspekt für immer mehr Schüler im Vordergrund. Die Menschen, die die Lebensmittel produzieren, sollen auch entsprechend dafür entlohnt werden. Zusätzliche Punkte sind das Retten von Lebensmitteln und das Trinken von Leitungswasser, die einen klimaneutralen Kiosk ausmachen. An sich schon eine große Herausforderung, die durch die Bezahlbarkeit des Mittagessens für alle Schüler noch größer wird.

„Schnippelhilfen“ werden gesucht

„Die Schüler sind in den letzten Jahren sehr kompetent geworden und wollen mitentscheiden“, so Ernährungsberaterin Anke Schäfer. Der Klima-Kiosk sei da ein schöner Ansatzpunkt, bei dem sie viel mitentscheiden können. „An der CRS ist man auf einem sehr, sehr guten Weg“, lobt die Verbraucherschützerin, die es toll findet, dass an der Schule frisch gekocht wird. Dafür zeichnen Kerstin Bons, Magdalena Roster, Heidi Bläsing und Sarah Sekulic verantwortlich. Und auch Nicole Wachsmuth, Bindeglied zwischen Schulleitung und Cafeteria-Team, ist begeistert darüber, denn bei vielen Schülern gäbe es das zu Hause nicht mehr. Über den Schulkiosk hinaus würde Nicole Wachsmuth gerne ein Klimafrühstück für die Jahrgangsstufe acht etablieren. Während der nächsten Projektwoche soll es bereits Bestandteil sein.

„Unser Ziel ist es, noch mehr Schüler für das Mittagessen zu begeistern“, so Wachsmuth, die aber auch weiß, dass nicht alle der 800 Schüler experimentierfreudig sind und sofort neue Gerichte ausprobieren. „Aber wenn ein Freund erst einmal probiert und das Essen für gut befunden hat, dann kommt das schon“, ist die Erfahrung des Küchenteams, die den neuen Rezepten selbst auf jeden Fall aufgeschlossen gegenüberstehen. Was ihnen jedoch fehlt, ist mehr Zeit und mehr Personal. Gerne würden sie weitere Eltern oder auch Großeltern als „Schnippelhilfen“ mit in ihr Team aufnehmen, damit auch weiterhin so gut am Gymnasium gekocht werden kann. hei