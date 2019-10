Angehörige pflegen – Informationsveranstaltung der Klinik für Geriatrie in Frankenberg

Das Kreiskrankenhaus Frankenberg versteht sich über die medizinische Versorgung der Bevölkerung hinaus als Ratgeber zu Gesundheitsthemen, die jeden betreffen können und lädt die Öffentlichkeit zu drei Veranstaltung im Herbst 2019 ein.

Es beginnt die Klinik für Geriatrie unter der Leitung von Chefarzt Dr. Schlee am 24. Oktober von 17:30 bis 20:00 Uhr. Beim erstmalig stattfindenden Patiententag Geriatrie geht es um das Thema: „Angehörige pflegen“. Die Veranstaltung findet im Schulzentrum für Pflegeberufe am Kreiskrankenhaus statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wird ein Mensch pflegebedürftig, ist plötzlich nichts mehr so wie zuvor. Nicht mehr den gewohnten alltäglichen Verrichtungen nachkommen zu können, immer um Hilfe bitten und sein ganzes Leben umstellen zu müssen, stellt die Betroffenen physisch und psychisch vor große Herausforderungen. Auch für die Angehörigen stellt die Pflegebedürftigkeit eines Familienmitgliedes häufig eine Zäsur im Familienleben dar. Der Alltag muss neu organisiert werden, um ausreichend Zeit für die Betreuung zu haben, sowie zahlreiche Anträge ausgefüllt werden. Da verwundert es wenig, dass sich schnell ein Gefühl der Überforderung einstellt.

+ Übung zur Feinmotorik

In der Veranstaltung werden die Spezialisten des Kreiskrankenhauses aus verschiedenen Bereichen in Workshops ganz praktisch zeigen, wie zuhause Hilfestellung geleistet werden kann:

• Pflegekräfte der Klinik für Geriatrie demonstrieren, wie man z.B. beim Aufstehen, Anziehen oder der Körperpflege assistiert. Wichtig ist hierbei auch das rückenschonende Arbeiten, damit der Helfer sich nicht selbst überlastet. Hierzu stehen das Skills-Lab, das Versuchskrankenzimmer der Pflegeschule und ein Dummy-Patient zur Verfügung. • Die Ergotherapie berät zu Hilfsmitteln für das häusliche Umfeld, die den Alltag erleichtern beispielsweise beim Essen, Anziehen oder Gehen. Ebenso gibt sie Tipps zum Training für Feinmotorik und geistige Flexibilität. • Die Physikalische Therapie demonstriert unter dem Thema „Sicher auf den Beinen“ Gleichgewichtstraining zur Sturzprophylaxe. Ist ein Sturz jedoch nicht zu verhindern gewesen, ist es wichtig zu wissen, wie man richtig aufsteht. • Mit im Bunde sind auch die Kolleginnen vom Sozialdienst, um Fragen hinsichtlich Pflegegradbeantragung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsrecht und Hilfsmittelversorgung zu besprechen.

+ Teambesprechung in der Geriatrie

Die Gäste der Informationsveranstaltung können wählen, welche Themen sie besonders interessieren. Im Rotationsverfahren werden die vier Workshops in halbstündigem Takt wiederholt, so dass die Gelegenheit besteht, mehrere Themen in kleinen Gruppen zu verfolgen und Fragen zu stellen. Die Klinik für Geriatrie möchte mit diesem Angebot den Angehörigen zur Seite stehen, Ängste nehmen und Hilfe zur Selbsthilfe bieten, denn viele Probleme für Angehörige lassen sich mit einfachen Mitteln und Know-how lösen. Das Programm der Veranstaltung finden Sie unter www.krankenhaus-frankenberg.de/va. Auf dieser Seite sind auch die nächsten Patientenveranstaltungen in diesem Herbst aufgelistet, wie der 20. Herztag der Klinik für Kardiologie am 15. November und die Informationsveranstaltung zum Thema „Chronische Schmerzen“, die am 30.11.2019 von der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie angeboten wird.

Schulungszentrum für Pflegeberufe

Kreiskrankenhaus Frankenberg

Forststraße 10

35066 Frankenberg