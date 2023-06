Kliniken in Frankenberg, Korbach und Bad Wildungen fordern Unterstützung

Von: Martina Biedenbach

Teilen

Das Kreiskrankenhaus in Frankenberg aus der Luft © Jörg Paulus

Zur angespannten Finanzsituation im Kliniksektor nehmen anlässlich des Aktionstags „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft die Geschäftsführungen der Akutkliniken Asklepios-Kliniken Bad Wildungen, Kreiskrankenhaus Frankenberg und Stadtkrankenhaus Korbach Stellung.

Frankenberg – Zur angespannten Finanzsituation im Kliniksektor nehmen anlässlich des heutigen Aktionstags „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft die Geschäftsführungen der Akutkliniken Asklepios-Kliniken Bad Wildungen, Kreiskrankenhaus Frankenberg und Stadtkrankenhaus Korbach Stellung.

„Kalte Strukturbereinigung“

„Das Bundesgesundheitsministerium verspricht, mit der anstehenden Krankenhausreform die flächendeckende medizinische Versorgung der Bevölkerung auf Dauer sicherzustellen. Die aktuell dramatische Finanzlage der Kliniken wird weitestgehend ignoriert“, heißt es. Es sei zu befürchten, dass deutschlandweit etliche Kliniken Abteilungen schließen, in die Insolvenz rutschen oder die Reform gar nicht mehr erleben. „Diese kalte Strukturbereinigung hat dann nichts mehr mit einer geregelten Bedarfsplanung zu tun und wird auch Kliniken in ländlichen Regionen betreffen, in denen die Menschen schon heute Schwierigkeiten haben, Arzttermine zu bekommen und mitunter weite Wege auf sich nehmen müssen“, befürchten die drei Klinikleitungen.

Margarete Janson Geschäftsführerin Kreiskrankenhaus Frankenberg © Privat

Die Inflation habe im Krankenhaussektor zu einer immensen Kostensteigerung geführt, der keine entsprechende Erlössteigerung entgegengestellt werden könne. Einsparmöglichkeiten seien in der Regel ausgereizt und würden insbesondere bei Medizinprodukten zunichte gemacht, wenn durch Lieferengpässe teurere Anbieter gewählt werden müssten, erläutert Margarete Janson vom Kreiskrankenhaus Frankenberg. „Befristete Hilfspakete und Einmalzahlungen haben ein wenig Entlastung gebracht, sind aber keine nachhaltige Lösung.“ Es klaffe eine „immense Lücke“.

Hinzu komme der massiv unterfinanzierte Investitionsbereich. Fabian Mäser, Asklepios-Kliniken Bad Wildungen: „Seit Jahren haben Krankenhäuser mit einem alarmierenden Mangel an Investitionsförderung durch die Länder zu kämpfen. Zudem wird das Reformvorhaben in aktueller Fassung weitere immense Investitionen nötig machen, die die Lage in den Krankenhäusern weiter verschlechtern werden. Die Regierung muss eine angemessene Finanzierung bereitstellen. Nur so können wir sicherstellen, dass die medizinische Versorgung in unserem Landkreis auf einem hohen Niveau verfügbar bleibt.“

Tarifabschlüsse verschärfen die Lage

„Die aktuellen Tarifabschlüsse verschärfen die wirtschaftliche Lage in Deutschlands Krankenhäuser noch zusätzlich“, ergänzt Sassan Pur, Stadtkrankenhaus Korbach. „Natürlich sind hohe Tarifabschlüsse eine wichtige Botschaft gegenüber unseren Beschäftigten. Allerdings sind sie über das aktuelle Vergütungssystem nicht vollständig refinanzierbar. Das aber wäre zwingend nötig.“

Die Kliniken in Waldeck-Frankenberg fordern daher eine hundertprozentige Refinanzierung für alle Berufsgruppen und auch für strukturelle und sonstige Effekte. Gerade in ländlichen Regionen seien die Akutkrankenhäuser unerlässlich für die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung aller.

Neustrukturierung erforderlich

Die Akutkliniken im Landkreis sind sich einig, dass eine organisatorische und finanzielle Neustrukturierung der stationären und ambulanten medizinischen Versorgung dringend erforderlich sei. „Die Krankenhausreform selbst weist nach derzeitigem Beratungsstand in die richtige Richtung, doch leider bleibt die Grundproblematik der Unterfinanzierung unberührt. Kein zusätzlicher Euro soll dafür in die Hand genommen werden“, sagt Janson.

Für die wirtschaftliche Stabilisierung der Kliniken seien vorab die Einführung eines Inflationsausgleiches, die dauerhafte Refinanzierung von Tarifkostensteigerungen und eine ausreichende Investitionskostenfinanzierung unbedingt nötig, betonen die Klinikleitungen.