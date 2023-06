Kloster-Trophy im Immighausen: 58 Teams bei irrem Wettbewerb

Ein Klassiker der Kloster-Trophy in Immighausen: Mit dem Surfbrett durch den Graben. © Hans Peter Osterhold

Beste äußere Bedingungen gab es bei der 26. Kloster-Trophy mit vielen originellen Spielen und witzigen Teams, die aus ganz Deutschland angereist waren.

Lichtenfels-Immighausen – Insgesamt zwölf Spiele mussten von den Teams bewältigt werden, zwei davon waren neu im Angebot. Geschicklichkeit war gefragt, gute Teamarbeit und auch Kombinationsgabe und Denkfähigkeit. Beim „Streitwagen“, einem neuen Spiel, wurde ein Spieler in einem Wagen über einen Hindernisparcours gezogen, auf dem Aufgaben zu erledigen waren. Feuchtfröhlich ging es beim „Surfbrettgraben“ zu. Ein Spieler wurde auf einem Surfbrett durch einen Wassergraben gezogen und musste unterwegs Bälle in eine Luke werfen. Ein sicherer Stand und Treffsicherheit waren gefragt.

Bei der „Klosterrally“ mussten Reifen in Ziele gerollt werden, und bei „17 und 4“ waren Rechenkünste gefordert. Ein besonderer Spaß war der überdimensionale „Looping Louie“ mit einem Bobbycar an einer sich im Kreis drehenden Stange, die die Mitspieler geschickt um- lenken mussten, um keine Punkte zu verlieren. Beim „blinden Mönch“ ging es mit verbundenen Augen und einem Glas mit Wasser in der Hand durch einen Parkour aus Strohballen.

„Tischflipper“ war neu im Programm: Möglichst viele Tennisbälle mussten in Löchern platziert werden. Bei „Klostersäcke“ mussten Bälle über ein schmales Brett balanciert werden, bei dem große Säcke als Hindernisse den Weg versperrten. Es wurden dann auch noch Dächer gedeckt und Bilder gemalt, die zu erratende Begriffe darstellten und manches mehr. Alle Spiele gingen auf Zeit, und alle fünf Spielerinnen und Spieler einer Mannschaft mussten mitmachen.

58 Mannschaften hatten ihre Teilnahme gemeldet und hörten auf verrückte Namen wie „Wilde 13“, „Wild Cats“, „FC Brautalarm“, „Rasselbande“, „Kapalken“, „Team Saurer Paul“ oder „Lümmels“. Vereine, Arbeitskollegen oder Freunde hatten sich zusammengefunden und zur Teilnahme angemeldet, zwei Teams waren seit 26 Jahren bei jeder Trophy dabei. Es gab Männerteams, Frauenteams und gemischte Gruppen. Manche Organisationen hatten gleich mehrere Teams am Start.

Insgesamt knapp drei Stunden dauerte das Spektakel, bis es dann in die Siegerehrung überging. Die Stimmung kochte bereits zu Partyhits, bevor die eigentliche Zeremonie begann. Die kam dann in ausgeklügelter Inszenierung. Zunächst Vangelis „Conquest of Paradise“ und „Final Countdown“, Glockenschläge und Einzug der Mönche mit Fackeln, in diesem Jahr um zwei Klosterbrüder erweitert, insgesamt 16. Bevor die Siegerteams schließlich geehrt wurden, gab es viele Informationen von Organisationsleiter Helmut Stracke zur Geschichte des Festivals und den teilnehmenden Teams und ein dickes Dankeschön an die Helferinnen und Helfer und die „Brandhölzer“ aus Nieder-Ense, die die Bewirtung übernommen hatten. Die Sieger hießen am Ende „Chicken wins“ aus Dreislar bei den Damen und „FC Saufhemdson“ aus Meerbusch, die sich riesig freuten und den Pokal in Form des hölzernen Mönchs und die Siegprämie von 750 Euro entgegennahmen. Nach der Siegerehrung gab es einen Discoabend mit DJ BRINS.

Mehr als 100 Mitarbeitende des Veranstalters arbeiteten reibungslos zusammen, 44 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter waren bei den Spielen im Einsatz. Bereits Monate vorher war in einer Immighäuser Scheune gesägt, gehämmert, geschraubt und gemalt worden, um die Spiele herzustellen und diese anschließend auf dem Sportplatz zu präsentieren.

Am Freitag hatte im Vorfeld der Kloster-Trophy der Dorfabend für Jung und Alt stattgefunden, zu dem auch die ersten Trophy-Mannschaften begrüßt wurden. Mit der „Andacht zur Kloster-Trophy“ um 9.30 Uhr bei Kaspes auf dem Hof, anschließendem Frühstück sowie zünftigem Frühschoppen im Festzelt klang das Trophy-Wochenende in Immighausen am Sonntag aus. (Hans Peter Osterhold)