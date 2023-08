Kommunen in Waldeck-Frankenberg bereiten sich auf mehr Unwetter-Ereignisse vor

Von: Stefanie Rösner

Wasser soll Platz zum Fließen haben: Renaturierung der Thiele in Bad Arolsen. © Armin Hass

Hochwasser, überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, entwurzelte Bäume: Mit Unwettern wie zuletzt am 22. Juni, von dem in Waldeck-Frankenberg viele Orte betroffen waren, müssen wir künftig häufiger rechnen.

Waldeck-Frankenberg – „Die Stadt Bad Arolsen folgt der fachlichen Meinung, dass bei zunehmendem Klimawandel auch die Gefahr von Starkregenereignissen steigt“, sagt der Bürgermeister Marko Lambion. Darauf stellen sich viele Städte und Gemeinden in Waldeck-Frankenberg ein. Um Risiken besser einschätzen und minimieren zu können, lassen einige nun sogenannte Starkregen-Gefahrenkarten erstellen. Diese sollen detailliert aufzeigen, inwieweit der Schutz vor Hochwasser verbessert werden kann. „Mit Erhalt der Starkregen-Gefahrenkarte können die bereits vielfach umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes weiter optimiert werden“, sagt Ingo Sahl von der Stadt Korbach.

Eine Starkregen-Hinweiskarte des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) weist grob die Gebiete auf, die entweder zwischen 2001 und 2020 überdurchschnittlich stark von Starkregenereignissen betroffen waren oder die aufgrund von Versiegelung und Überflutungsgefahr überdurchschnittlich stark gefährdet sind. Dazu zählen zum Beispiel Bereiche von Diemelstadt, Korbach und Frankenberg. Diese Starkregen-Hinweiskarten seien „lediglich ein Baustein einer komplexen Gesamtbetrachtung“, so Ingo Sahl.

Bessere Daten liefern die sogenannten Fließpfadkarten, die mögliche Wege des Wassers speziell bei Starkregenereignissen und damit auch besonders gefährdete Siedlungsbereiche aufzeigen, erläutert Florian Held, Sprecher der Stadt Frankenberg, die ebenso wie andere Kommunen im Landkreis solche Karten hat erstellen lassen.

Noch einen Schritt weiter gehen aber diejenigen Kommunen, die Starkregen-Gefahrenkarten in Auftrag gegeben haben, so auch die Gemeinde Vöhl. „Die Fließpfadkarten sind uns zu unpräzise“, sagt Bürgermeister Karsten Kalhöfer. Starkregen-Gefahrenkarten sind laut HLNUG für Planungen in kritischen Gebieten sowie für mittlere und große Kommunen erforderlich. Diese Karten werden durch Ingenieurbüros auf der Basis von detaillierten hydraulischen Simulationen erstellt. Sie stellen auch Senken dar, in denen sich Wasser sammeln kann sowie die Wassertiefe, die entstehen kann.