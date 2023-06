3000 Zuschauer genießen Konzert mit Big Band der Bundeswehr und Max Mutzke in Korbach

Im zweiten Teil der Show kam Max Mutzke auf die Bühne am Korbacher Güterbahnhof. © Hans Peter Osterhold

Mit einem perfekten Big-Band-Sound, einer gigantischen Bühne, atemberaubender Technik, einem sympathischen Max Mutzke und mehr als 3000 Besucherinnen und Besuchern hat der Lions-Club Korbach-Bad Arolsen am Donnerstag eine 150-Minuten-Show vor den ehemaligen Güterbahnhof in die Hansestadt gebracht.

Korbach – Eine Wohltätigkeitsveranstaltung ohne Eintritt, aber mit Spendenmöglichkeit war angesagt, ganz im Sinne der Grundidee der Lions. Damit wurde die Veranstaltung auch zum Familienfest mit Besuchern aller Generationen aus Korbach und Umgebung. Nach Schätzungen des Veranstalters waren mehr als 3000 Zuschauer bei herrlichem Wetter dabei.

Bereits vor Konzertbeginn konnten zehn Leserinnen und Leser der WLZ von Tourmanager Johannes M. Langendorf „backstage“ viel Interessantes über die Band und ihre Auftritte erfahren. Langendorf hatte eine Menge Details über die Band parat, die im Wesentlichen für Show- und Unterhaltungsauftritte im In- und Ausland unterwegs ist und damit als musikalische Visitenkarte für die Bundeswehr und die Bundesrepublik Deutschland dient.

Gegründet wurde die Formation als Idee des derzeitigen Verteidigungsministers Helmut Schmidt 1971. Offizielle Auftritte, beispielsweise bei Staatsempfängen, übernehmen andere der insgesamt 14 „Klangkörper“ der Militärmusik.

Die Auftritte der Big Band dienen ausschließlich sozialen Zwecken, so haben die Musiker im Lauf der Zeit mehr als 20 Millionen Euro eingespielt.

Langendorf nahm sich auch viel Zeit für die Fragen der Besucher. Anschließend durften diese dann die riesige Bühne – eine der größten in Europa – besichtigen, vollgepackt mit Hightech und riesiger LED-Wand, die im folgenden Konzert in bunte Farben getaucht war oder Großaufnahmen der Musiker zeigte. Dann trafen die Gewinner der WLZ-Backstage-Tour Max Mutzke für ein Fotoshooting und Smalltalk.

Tourmanager Johann M. Langendorf heizte von der Bühne das Publikum an und brachte es auf Betriebstemperatur. Die Verantwortlichen des Lions Clubs Korbach-Bad Arolsen stellten ihr Spendenkonzept vor: Unterstützt werden sollten die vier Korbacher Grundschulen und das Kinderhospiz in Fritzlar.

Die Mitglieder des Clubs waren dann den ganzen Konzertabend über mit Spendeneimern im Publikum unterwegs, um Geld zu sammeln. Dafür erhielten die Spenderinnen und Spender einen gelben Klebepunkt an die Kleidung.

Die Big Band unter der Leitung von Timor Oliver Chadik hatten darauf ihren Auftritt, 25 Bandmitglieder in schmucken, weißen Marineuniformen spielten viel Jazz und Swing mit gelegentlichen Ausflügen in die Rock- und Popszene. Im Wesentlichen gab es Vorträge der Bläser, dazu Percussion, Keyboard und Bass. Und es ging los im ersten Teil im Glenn-Miller-Sound. Es folgten südamerikanische Klänge und ein minutenlanges Percussionsolo, das das Publikum zum Klatschen und Tanzen bewegte. Sängerin Bonita Niessen und Sänger Marco Matias sorgten für sehr abwechslungsreiche Beiträge unterschiedlicher Genres von Stevie Wonder bis Britney Spears.

Im zweiten Teil der Show kam Max Mutzke auf die Bühne mit bekannten und weniger bekannten Songs aus seinem Repertoire in deutscher und englischer Sprache. „Ich sitze hier am Telefon“, „Wunschlos süchtig“ , viele Texte über Beziehungen und Liebe. Er nahm sofort das Publikum mit, im Wechselgesang mit Männern und Frauen, die dann gar nicht mehr aufhören wollten. Dazu kamen wichtige Zwischentöne: „Wir stehen hier für ein offenes, buntes Deutschland“.

Zum Finale kochte die Stimmung und es gab Zugabe auf Zugabe, scheinbar bis zur Erschöpfung. Eine perfekte Bühnenshow hinterließ ein begeistertes Publikum. Nach Angaben des Veranstalters kamen an dem Abend mehr als 20 000 Euro an Spenden für soziale Zwecke zusammen. (Hans Peter Osterhold)