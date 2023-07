38 Sozialassistenten erhalten am Fröbelseminar in Korbach ihre Zeugnisse

Von: Wilhelm Figge

Ihren Abschluss gefeiert haben die Sozialassistenten der Klasse A1, hier mit Steffen Blum. © Wilhelm Figge

Viele Möglichkeiten tun sich für die Sozialassistenten auf, die ihren Abschluss am Fröbelseminar in Korbach gefeiert haben. Sie sehen sich gut vorbereitet.

Korbach – „Wir haben gelernt, wie viel wir bewegen können, wenn wir uns mit ganzem Herzen dafür einsetzen“, hält Lara-Sophie Vöhl fest. Empathie, die Suche nach individuellen Lösungen und das Schätzen der Vielfalt gehörten zu den Qualitäten, dank der sie und 37 Mitschüler am Fröbelseminar in Korbach ihre Zeugnisse in den Händen halten und bereit sind, als Sozialassistenten zu arbeiten. „Wir sind darauf vorbereitet, Menschen in den verschiedenen Situationen ihres Lebens zur Seite zu stehen“, sagte sie für Klasse A2.

Manche von ihnen gehen gleich in die Praxis, andere hängen die Erzieherausbildung an oder bereiten sich auf ein Studium vor. Zwei Jahre dauerte der Weg dahin: „Wir durften viele Erfahrungen sammeln und sind eine Gemeinschaft geworden“, blickte Antonia Schinze für die Klasse A1 zurück. Das komme nicht von alleine, sie dankte den Lehrern für schulische und seelische Unterstützung, für Motivation am frühen Morgen und aufmunternde Worte: „Ach, das wird schon. Nicht aufgeben.“

Ihre Zeugnisse in den Händen halten die Sozialassistenten des Fröbelseminars in Korbach, hier die Klasse A2 mit Nadine Knipp. © Wilhelm Figge

Mentorin Nadine Knipp grüßte auch für Claudia Alexi, die für die Parallelklasse zuständig war. Sie hob hervor, dass auch Eltern, Familien, Freunde und Partner großen Anteil am Erfolg haben – viele von ihnen waren zur feierlichen Verabschiedung erschienen. Ein Schmuckstück dabei: ein Netz voller Fische. Nadine Knipp verglich die Absolventen mit einem Schwarm: In dem sind Fische gleicher, aber auch unterschiedlicher Art gemeinsam unterwegs – das passe zu der Gruppe von Individuen, die sich in der Schulzeit zur Gemeinschaft zusammengefunden haben. Für alle gehe es in eine Richtung – und wenn einer abdrifte, hole der Rest ihn zurück.

Sie erinnerte an die Corona-Schwierigkeiten, aber auch schöne Momente wie das Teambuilding am Edersee, wo jeder seine Fähigkeiten zeigte. Die Lektion: „Wir können alle einzeln etwas, aber richtig gute Erfolge erzielen wir als Gruppe.“ Nadine Knipp hob auch hervor, wie gut die Parallelklassen miteinander klargekommen seien.

Die neuen Sozialassistenten HBSA A 1 (2021-23): Antje Caroline Althaus, Berfin Batan, Melissa-Jane Edith Biernatzki, Jasmin Budde, Damla Netice Günaydin, Janice Emmi Haake, Berivan Hussein, Leena Sophie Klein, Vivian Chantal Kuchling, Nina Kummer, Celine Madau, Blaine Maruhn, Angelina Nagelski, Finja Neumann, Nina Rose, Antonia Schinze, Annalena Schön und Luna Sara Wiederhold.

HBSA A 2 (2021-23): Stella Madeleine Ahlborn, Amelie Effenberger, Hannah Tabea Fischer, Berenike Frank, Leonie Göthe, Celina Hennecke, Niclas Maurice Iske, Jaime Angel Karow, Lara Joelle Knospe, Alina Kreis, Michelle Matz, Evelyn Martel, Lea Meiser, Michelle Neuhaus, Chiara Ritter, Paula Schindler, Zoe-Sophie Schreiber, Paula Viehmeyer, Lara-Sophie Vöhl und Anabell Wegner.

Direktorin Eva-Maria Möbius hatte in viele erleichterte Gesichter geguckt, denen vor wenigen Tagen noch der Schweiß der Nervosität auf der Stirn stand. Da liege ein Befreiungsschlag von den Lernmaterialien nahe. Sie zitierte Artur Schopenhauer: „Zu verlangen, dass einer alles, was er je gelesen, behalten hätte, ist wie verlangen, dass er alles, was er je gegessen hat, noch in sich trüge.“ Gleichzeitig vergessen der Mensch 85 Prozent des Gelernten, wenn er es nicht nutze. Es heiße also immer, dran zu bleiben, um die errungenen Erkenntnisse zu bewahren: „Bleiben Sie gerne Lernende. Bauen Sie einen Schatz an Erfahrungen und Wissen auf.“ Und auch wenn sie mal an etwas scheiterten – daraus ließe sich oft am meisten lernen. (wf)