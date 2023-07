Abiturienten der Alte Landesschule Korbach erhalten ihre Abschlusszeugnisse

Abi 2023: Viele Einser-Abschlüsse

+ © Stefanie Rösner Ein strahlender Abiturjahrgang 2023: Die Absolventen und ihre Tutoren trafen sich vor der Zeugnisübergabe zum Gruppenfoto. © Stefanie Rösner

Mit Erinnerungen an eine spannende Schulzeit und Vorfreude auf die Möglichkeiten, die vor ihnen liegen, sind die Abiturienten der Alten Landesschule am Freitag feierlich entlassen worden.

Korbach – 92 Schülerinnen und Schüler erhielten in der Kreissporthalle ihre Zeugnisse der Hochschulreife. Die Absolventen des Korbacher Gymnasiums ließen sich von zahlreichen Besuchern feiern, darunter Eltern und Verwandte, Freunde und Ehrengäste. Stimmungsvolle Musik der Rock-AG sowie eines Chores umrahmte die Feier. Da flossen manche Tränen der Rührung, und der Beifall war lautstark.

Mächtig viel Applaus gab es auch für die stolzen Abiturienten, die mit ihren jeweiligen Leistungskursen in die Halle einzogen. Der Schulleiter Alexander Flake gratulierte allen zum Abi-Zeugnis und sagte, dass die jungen Menschen nun ihre Zukunft frei gestalten könnten, dass damit aber auch Pflichten einhergingen. Er ermutigte die Abiturienten, „Verantwortung zu übernehmen für unsere Mitmenschen und die gesamte Gesellschaft“.

„Mit diesem Schulabschluss haben Sie die Erkenntnis gewonnen, dass Sie das können. Dann können Sie auch mehr“, ermutigte Landrat Jürgen van der Horst die Abiturienten. „Sie haben Ihre Zukunft in der Hand. Verschaffen Sie sich Gehör.“ Viel Erfolg dafür wünschte auch Rüdiger Querfurth in seiner Lehrerrede. „Ihr seid auf die Achterbahn des Lebens gut vorbereitet.“

+ Ehrung für herausragende schulische Leistungen: Diese Abiturienten erreichten die Abschlussnoten 1,0 bis 1,4. © Stefanie Rösner

Der Schulsprecher Tim Kieweg wünschte dem nun entlassenen 13er-Jahrgang „Viel Tatkraft, Erfolg, Gesundheit und Gottes Segen“. Annette Wilke sprach als Vorsitzende des Elternbeirates und erinnerte an die bewegende Schulzeit, die auch von Distanzunterricht während der Corona-Pandemie und Fortschritt bei der Digitalisierung geprägt war.

„Ihr wart tapfer und habt entschlossen durchgehalten“, sagten Ursula und Klaus Nobiling als Repräsentanten der Eltern. „Vielleicht ist das die wichtigste Lehre der Schule.“

Die Abiturienten Louisa Tent und Jan-Hendrik Matzkeit verabschiedeten sich mit einer unterhaltsamen Schülerrede, in der sie an besondere Erfahrungen erinnerten. „In Physik lernten wir, dass das Experiment das Maß aller Dinge ist. Also haben wir experimentiert, wie weit wir bei unseren Lehrern gehen können.“ Und in Religion sei manchmal während des Unterrichts in der letzten Reihe das Abendmahl nachgestellt worden. „Auch wenn es nicht so heilig war wie das Original.“

+ Das Vokalensemble überraschte mit einer gelungenen Version des Songs „Mr. Bassman“ von Johnny Cymbal. © Stefanie Rösner

Zahlreiche Absolventen erhielten spezielle Auszeichnungen, sei es für besonderes soziales Engagement oder herausragende schulische Leistungen in den verschiedenen Fächern.

Robert Gassner vom Verein der ehemaligen Korbacher Gymnasiasten verlieh einen Sonderpreis an Jana Bitz, Anna Larissa Neige und Elena Kim Keudel, die sich alle im Sportverein engagieren. Thomas Ebert übergab den Abiturpreis des Rotary-Clubs Korbach-Bad Arolsen für ehrenamtliches Engagement an Mali Klöcker und Clara Lysann Nobiling.

Dieser Jahrgang ist derjenige mit dem besten Notendurchschnitt (2,14), den es jemals an der Alten Landesschule gegeben habe, sagte Studiendirektor Dr. Markus Lamm. Damit sei der Jahrgang 2022 noch getoppt worden.

Am Abend feierte der Jahrgang mit seinen Gästen bei einem gemeinsamen Abschlussball.