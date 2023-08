Akuter Kinderarzt-Mangel in Korbach: Übergangslösung in Arbeit

Von: Lutz Benseler

Akuter Kinderarztmangel in Korbach: Ein der beiden Praxen schließt Ende August. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Viele Eltern sind verunsichert: Wenn in zwei Wochen eine der beiden Kinderarzt-Praxen in Korbach schließt, wissen sie nicht, wohin mit dem kranken Nachwuchs. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg und die Kassenärztliche Vereinigung Hessen arbeiten unterdessen an einer Übergangslösung.

Korbach – Wie berichtetet, schließt die dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) angegliederte Praxis für Kinder- und Jugendmedizin in der Briloner Landstraße zum 23. August. Die bisherige Ärztin Antoaneta Koleva will sich beruflich verändern, einen Nachfolger gibt es bislang nicht. Der Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernent des Landkreises, Karl-Friedrich Frese, und der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen Frank Dastych (Bad Arolsen) haben am Mittwoch eine Übergangslösung angekündigt.

Angedacht ist demnach eine Sonderregelung, nach der die Kassenärztliche Vereinigung im Rahmen ihres Versorgungsauftrages den freien ärztlichen Sitz schnellstmöglich nachbesetzt – wenn auch nur vorübergehend, bis sich eine neue Kinderarztpraxis fest dort niedergelassen hat. „Langfristiges Ziel ist selbstverständlich die Etablierung einer zweiten dauerhaft ansässigen Kinderarztpraxis in Korbach“, betonte Frese. Wie die Übergangslösung konkret aussehen kann, ist noch offen, Landkreis und KV arbeiten eigenen Aussagen nach daran „unter Hochdruck“.

Schnelle Hilfe kommt in Korbach auch von anderer Seite: Die hausärztliche Gemeinschaftspraxis Fritzsche-Cyrus in Korbach hat angeboten, auch Kinder ab zwei Jahren aufzunehmen. Mittelfristig sollen für sie auch die sogenannten U-Untersuchungen angeboten werden.

Die Versorgung mit Kinderärzten ist bundesweit in vielen Gebieten prekär. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sieht dringenden Handlungsbedarf: Der Nachwuchs fehlt – zu hoch die bürokratischen Hürden, das unternehmerische Risiko, die Arbeitsbelastung. Auch Frankenberg könnte das Problem bald treffen: Dort sucht Kinderarzt Dr. Erich Enders seit mehreren Jahren einen Nachfolger – bislang vergeblich.

Auch andere Gesundheitsberufe sind betroffen: Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden können nur auf ärztliche Verordnung arbeiten, sagt Monika Metz aus Usseln – nun drohen Therapien brach zu liegen.