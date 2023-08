Aldi an der Strother Straße in Korbach schließt seine Pforten

Von: Philipp Daum

Der Aldi-Markt an der Strother Straße in Korbach schließt am Donnerstag, 31. August, um 20 Uhr seine Pforten. Der Discounter sucht in Korbach nach einem anderen Grundstück, um einen neuen Markt zu bauen. © Philipp Daum

Der Aldi-Markt an der Strother Straße in Korbach öffnet am Donnerstag, 31. August, zum letzten Mal. Dies bestätigte Unternehmenssprecherin Nadine Aniol auf Anfrage unserer Zeitung.

„Die Entscheidung hierzu haben wir nicht leichtfertig getroffen. Leider genügen aber die Verkaufsfläche sowie die Lager- und Personalräume nicht mehr unseren aktuellen Anforderungen“, teilt die Sprecherin mit.

Ein neuer Aldi-Markt neben dem bestehenden am Südring ist aber bereits in Planung, deutete Nadine Aniol an. Wo dieser genau entsteht, ist noch offen. „Wir sind an etwaigen Grundstücken in Korbach interessiert, um für unsere Kundinnen und Kunden wieder einen zweiten, modernen und nachhaltigen Aldi-Nord-Markt zu eröffnen und sie mit dem zu versorgen, was sie für ihren täglichen Bedarf benötigen.“

Parallel arbeite das Unternehmen an einer Lösung, das ursprüngliche Gebäude weiter zu vermieten. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns hier noch inmitten der Planungsphase befinden und Ihnen dazu noch keine konkrete Auskunft geben können“, sagt Nadine Aniol. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden auf die umliegenden Aldi-Märkte verteilt.

Korbachs Bürgermeister Klaus Friedrich hofft auf eine schnelle Lösung. Auf Anfrage der WLZ sagte er: „Als Nahversorger für die umliegenden Wohngebiete hatte der Standort von Aldi neben dem Edeka-Markt in der Strother Straße seine Bedeutung. Aus Gesprächen mit den Verantwortlichen des Unternehmens wissen wir, dass ganz allgemein der Standort Korbach für Aldi nach wie vor sehr interessant ist und ein zweiter Markt diesem Interesse Rechnung tragen soll.“

Die Stadt Korbach sei seit längerem im Austausch, um einen geeigneten Standort für einen weiteren Markt zu finden. „Dabei ist aber auch klar: Lebensmittel sind innenstadtrelevant. Der Bau eines solchen Marktes außerhalb der Stadt in der Beliebigkeit sozusagen auf der grünen Wiese ist problematisch“, so Friedrich. Ein geeignetes innerstädtisches Grundstück in der von Aldi gewünschten Größe und Beschaffenheit sei dabei schwer zu finden. „Wir sind diesbezüglich auch weiterhin mit Vertretern des Aldi-Konzerns im Gespräch“, sagt der Bürgermeister.

Die Schließung des Aldi-Marktes an der Strother Straße hat derweil keine Auswirkungen auf die Metzgerei in dem Gebäude. Dort geht der Betrieb wie gewohnt weiter.