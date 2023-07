ALS-Schüler erarbeiten Ausstellung über Wohn-Geschichte für Korbacher Museum

Von: Wilhelm Figge

Ein großes Gemeinschaftswerk haben die Schüler und Unterstützer mit der Ausstellung „Mehr als ein Dach über dem Kopf – Wohnen hat Geschichte“ geschaffen. © Wilhelm Figge

Wie Menschen wohnen, hat sich im Laufe der Jahrhunderte geändert. Schüler der ALS in Korbach haben nachgeforscht – die Ergebnisse kommen ins Museum.

Korbach – Sie haben in Stadtarchiv, Bücherei und Museum recherchiert, mit Zeitzeugen und Experten beim Waldeckischen Geschichtsverein gesprochen, alte WLZ-Ausgaben durchgeblättert und sich bei Rundgängen durch Korbach ein Bild der Stadt gemacht: Am Ende all der Mühen der Geschichtskurse der Klassen 11a und 12 der Alten Landesschule steht eine Ausstellung für das Korbacher Museum: „Mehr als ein Dach über dem Kopf – Wohnen hat Geschichte“ heißt sie.

Eröffnet wird sie am 24. Januar, Einblicke in den fast 100-seitigen Katalog zur Ausstellung gab es bereits diese Woche. „Ihr habt Geschichte auf vielfältige Art und Weise aufgearbeitet“, hielt die für beide Kurse zuständige Lehrerin Dr. Marion Lilienthal fest, die selbst Beiträge zusteuerte. Entstanden sind nicht nur Texte und Fotos, sondern auch Podcasts und Erklärvideos, auf die per QR-Code zugegriffen wird.

Der Kurs der 11a beschäftigte sich mit der Geschichte des Wohnens ab dem Mittelalter, die Zwölfer übernahmen ab dem 19. Jahrhundert. Das einfache Leben auf dem Land und das gehobene auf dem Schloss sind im ersten Teil ebenso Thema wie die ungesunden Verhältnisse der Stadt, verheerende Brände und Kriege sowie aus dem Mittelalter stammende Redewendungen. „Es war bereichernd. Wir haben nicht nur fachlich unseren Horizont erweitert, sondern Qualifikationen erworben, die uns auch in anderen Lebensbereichen förderlich sind“, halten die Schüler aus der 11a gemeinsam fest.

Geschichtliche Brüche beeinflussen, wie Menschen wohnen

Im 19. Jahrhundert setzte ein großer Wandel ein, es entstanden Patrizierhäuser ebenso wie Baracken für Arbeiter. Spannende Entwicklungen hätten sie verfolgt, hält Schülerin Juliane Enns fest: „Was nach Kriegen passiert und in welchen schlechten Umständen die Menschen leben mussten und was sie alles dafür gegeben haben, um in einfachen Baracken unterkommen zu können, nur um zu überleben.“

Auch die Nazi-Herrschaft wirkte sich auf das Thema Wohnen aus, erklärt Marcel Siebert: Den Juden wurde das Dach über dem Kopf geraubt – es sei eine Pflicht, über die die Arisierung und Verfolgung zu informieren. Auch Zwangsarbeit war ein Thema, erklärt Beke Mehring: „Die Recherche hat mir gezeigt, dass Zwangsarbeit ein grausames Kapitel der Geschichte darstellt, das bis heute Auswirkungen auf die Betroffenen und ihre Familien hat.“

Die Schüler konnten auch Themen aufgreifen, zu denen sie einen persönlichen Bezug haben. Özlem Ulüns Familie etwa ist aus der Türkei geflohen, das Schicksal Geflohener und Vertriebener interessierte sie: „Ich habe viel über ihre Geschichte gelernt und durfte sie auch auf einer emotionalen Ebene kennenlernen.“ Das Thema zieht sich bis in die Gegenwart, in der Flüchtlinge in Containern hausen – Alicia Nguyen berichtet von einem Interview mit ukrainischen Schülern, das sie sehr berührt habe.

„Es geht darum, nicht nur Empfänger zu sein, sondern selbst etwas zu gestalten und zu hinterfragen“, sagt sie. Magdalena Kesper fügt hinzu, dass sie viele Themen behandelt haben, die sonst nicht im Unterricht drangekommen wären. Das Projekt sei eine bleibende Erfahrung, wie Liv Anne Bökemeier beschreibt: „Plötzlich läuft man durch seine Heimatstadt und sieht sie aus einer anderen Perspektive. “ Dr. Marion Lilienthal unterstreicht: „Die Schüler sehen jetzt Verborgenes und Zurückliegendes, sie sehen Geschichte, die sich vielfach im Dunkeln befindet.“

Korbacher Museum geht aufs Thema Wohnen ein

„Das Museum ist genau der richtige Ort, um die Ergebnisse zu präsentieren“, freut sich dessen Leiter Dr. Arnulf Scriba – es werde immer ein Platz sein, an dem junge Leute sich einbringen können. Die Ausstellung biete einen leichten Einstieg in die Alltags- und Sozialgeschichte. Andere Stücke im Museum passen zum Thema – auch im vergangenen Jahr gestiftete Bilder eines 1945 nach Korbach gekommenen Flüchtlings: Noch beengter als damals ohnehin üblich waren seine Wohnverhältnisse, mit Bildern der Stadt fand er einen Ausgleich.



Schulleiter Alexander Flake hebt hervor, dass die Ausstellung für jedermann geeignet sei, dabei aber fundiert wissenschaftlich gearbeitet wurde. Trotz des großen Aufwands würde Dr. Marion Lilienthal das Projekt immer wieder so machen: Teamarbeit und technische Fähigkeiten wurden trainiert – und forschendes Lernen, das über den Unterricht hinaus dazu beitrage, Probleme zu lösen und sich Herausforderungen zu stellen. (wf)