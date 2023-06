Alte Landesschule in Korbach will Schulgarten erweitern

Von: Wilhelm Figge

Der Schulgarten soll erweitert werden: (von links) Michael Pielert und Detlef Lamm vom Rotary Club übergaben eine Spende dafür an Alexander Flake, Diego Sampeña-Gomez, Carsten Schäfer, Bjanre Grebe und Shayen Thöne. © Wilhelm Figge

Der Schulgarten der ALS ist wieder aufgeblüht – so sehr, dass eine Erweiterung ansteht. Der Rotary CLub Korbach-Bad Arolsen unterstützt dies mit 2000 Euro.

Korbach – Eine ruhige Ecke hinter der Alten Landesschule ist der Schulgarten schon seit Jahrzehnten. In den vergangenen zwei Jahren ist er wieder aufgeblüht, dutzende Schüler kümmern sich. Eine Erweiterung soll mehr Raum zum Gärtnern schaffen. Um dies zu unterstützen, hat der Rotary Club Korbach-Bad Arolsen eine Spende über 2000 Euro übergeben.

Unter und über der Erde gedeihen reihenweise Pflanzen, ob Mais oder Kartoffeln, Zucchini oder Erdbeeren, Palmkohl oder eine der vielen anderen. In Hochbeeten wachsen Salat und Kräuter. Am intensivsten wird sich im Ganztags-Programm um den Garten gekümmert, erklärt Lehrer Carsten Schäfer – er ist für dieses im Allgemeinen zuständig und auch für die Gemüsegarten-AG. Gemeinsam mit der Bio-AG kommen so mehr als 30 Schüler zusammen, die sich regelmäßig um den Garten kümmern. Aber auch Wahlpflicht- und Bio-Untericht führen in den Garten, um Gelerntes vor Ort zu veranschaulichen. Insgesamt ist ein großes Team aus Lehrern involviert, längst nicht alle aus der Biologie.

Ein treibender Punkt bei der Reaktivierung des Gartens sei die Pandemie gewesen: „Wir wollten die Kinder an die Natur bringen und weg von digitalen Endgeräten“, erläutert Schäfer. Im Garten werde nicht nur geguckt, sondern angepackt: Boden aufbereiten, sähen, wässern, Unkraut hacken, das Gewachsene ernten und letztlich nutzen, oft zusammen mit der Koch-AG. Auf das Geerntete seien die Schüler stolz, sagt Schäfer.

Über gesunde Ernährung aufklären und zur Bewegung anregen: Das passe genau zum Programm „Gesunde Kids“, mit dem der Rotary Club sich einbringe, erklärt Präsident Detlef Lamm: „Naturverbundenheit, Wachstum, gesunde Ernährung und Bewegung sind für die Entwicklung von Kindern so wichtig“, unterstreicht er.

Die Schule sei dankbar für die Unterstützung bei der Erweiterung des Gartens, erläuter Schulleiter Alexander Flake. Eine Abschnitt direkt an den Sportplätzen soll von Büschen befreit, ausgekoffert und mit neuer Muttererde aufgefüllt werden. Genutzt werden soll die neue Fläche, um mehr Gemüse anzubauen – vielleicht genug, um gelegentlich die Mensa zu bestücken, erklärt Carsten Schäfer.

Dass das Thema gesunde Ernährung gestärkt wird, begrüßt Alexander Flake ausdrücklich – in seiner Schulzeit sei vielleicht mal in einer Stunde darauf eingegangen worden. Dr. Michael Pielert vom Rotary Club fügt hinzu: „Projekte wie der Schulgarten sensibilisieren dafür, wo Essen überhaupt herkommt.“ Es erscheine ja nicht einfach so im Supermarktregal. Damit der Schulgarten „Nährwert und Lehrwert“ liefert, arbeitet die ALS mit dem Bildungsverein Gemüse-Ackerdemie zusammen, hebt Schäfer hervor.

Der Schulgarten bringe noch weitere Vorteile mit sich: Er sei gut einsehbar und rege viele Gespräche an. Durch vom Ehemaligenverein gespendete Bänke sei er ein „Klassenzimmer im Freien“. Und bei einer Schülerin hat er genug Neugier geweckt, dass ein Praktikum in einem Gartenbaubetrieb eine echte Option ist. (wf)