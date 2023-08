Jürgen von der Lippe in Korbach: Gala-Auftritt mit Quiek-Garantie

Von: Philipp Daum

Das Hawaiihemd ist sein Markenzeichen: Jürgen von der Lippe begeisterte das Publikum in der Korbacher Stadthalle mit Glossen, Geschichten und vielen Gags. © Philipp Daum

Das Publikum wollte ihn einfach nicht gehen lassen. Dreimal musste Jürgen von der Lippe zurück auf die Bühne, um weitere Anekdoten und Geschichten zum Besten zu geben.

Die Stimmung bei den Besucherinnen und Besucher in der ausverkauften Korbacher Stadthalle hatte längst den Siedepunkt erreicht. Die Folge: Von der Lippe fragte eine laut quiekende Zuschauerin, die sich vor Lachen kaum noch halten konnte, ob gerade ein Tier gequält werde.

Schließlich verabschiedete er sich mit den Worten „Wir sehen uns am Büchertisch“ – viele seiner Fans nahmen das Angebot gerne an und ließen sich die erworbenen Werke des 75-Jährigen signieren.

Es war ein Gala-Auftritt des Vollblutkomikers und Buchautors in der Kreis- und Hansestadt, nahezu jeder Gag saß. Die aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals verschobene Lesung begeisterte das Publikum. Von der Lippes vorgetragene Erzählungen aus seinem Buch „Sex ist wie Mehl“ drehten sich um eigene Alltags-Erfahrungen und Beobachtungen. Das Werk ist ein Sammelsurium aus Glossen, kleinen Geschichten und wichtigen Fragen, die die Welt bewegen. Der für Jürgen von der Lippe typische derbe Humor war hierbei fester Bestandteil des Programms.

Was den Titel seines Buches betrifft, sorge dieser immer wieder für Nachfragen. „Sex ist wie Mehl, was heißt das? Diese Frage höre ich häufig. Ich sage dann oft: Ist eine alte Müller-Weisheit. Zu viel und der Sack platzt“, berichtete von der Lippe. Allerdings gebe es auch schon mal interessante Antworten, wenn er sein Publikum danach frage, was es mit dem Titel auf sich haben könnte. „Da sagte mal jemand zu mir: Man sollte es immer haben, zur Nor fragt man die Nachbarin.“

Ein Dorn im Auge sind Jürgen von der Lippe die Schilder auf den deutschen Autobahnen, auf denen nach einer Baustelle regelmäßig der Satz „Wir danken für Ihr Verständnis“ zu lesen ist. „Jeder kennt das: Sie fahren auf der Autobahn auf einer langen einspurigen Strecke mit Begrenzung auf 30 Stundenkilometern, weil die zweite Spur wegen Bauarbeiten gesperrt ist, ohne dass man irgendjemanden arbeiten sieht“, so von der Lippe. Die Autobahnmeisterei habe aber sehr wohl Zeit, Geld und Personal, um diese dämlichen Schilder anzubringen. „Man kann im Gebet fürs tägliche Brot danken, für eine Runde Schnaps im Lokal, dem Arzt für die Heilung, der Putzfrau für ihre Mühe, der Prostituierten für ihre Geduld. Es gibt den ironischen Dank, zum Beispiel, wenn eine Fluglinie auf ihre Kotztüte schreibt: Wir danken für Ihre Kritik. Das hat Klasse, aber man kann nicht für ein Verständnis danken, das nicht vorhanden ist.“

Als Jürgen von der Lippe seine Fans später am Büchertisch geduldig mit vielen Widmungen erfreute, kam Jana Zulauf aus Berndorf auf ihn zu. Die Falknerin aus dem Wildtierpark am Edersee überreichte dem 75-Jährigen die Feder eines Mönchsgeiers als Geschenk. „Mir hat es super gefallen. Ich bin ein Riesenfan“, sagte sie im Gespräch mit der WLZ. Jürgen von der Lippe habe eine Art an sich, alles so rüberzubringen, dass man gar nicht anders könne, als zu lachen. „Er bringt alles mit. In einem Moment ist man nachdenklich und muss schmunzeln, im anderen Moment bekommt man Bauchschmerzen vor Lachen.“

Nach der Lesung signierte Jürgen von der Lippe noch zahlreiche Bücher, mit denen sich seine Fans zuvor eingedeckt hatten. © Philipp Daum

Zitate und Witze

Jürgen von der Lippe war bei seinem Auftritt in der Korbacher Stadthalle in Höchstform. Hier eine Auswahl seiner Zitate und Witze, die im Publikum bestens ankamen.

„Würdest du mit einer anderen schlafen, wenn ich tot bin? Schatz, dafür musst du doch nicht extra sterben.“

„Sie werden nie einen wirklich hässlichen Menschen finden, der das weiß und zugibt. (...) Deshalb kann man auch Witze über hässliche Menschen machen, denn sie werden sich nie betroffen fühlen. Können wir ausprobieren: Alle Hässlichen aufzeigen! Da, bitte. Eine wirklich große Herausforderung wäre es, eine Protestdemo für Hässliche zu organisieren. Hunderttausend Leute marschieren durch Korbach, halten Schilder mit Botschaften hoch wie: Ich will respektiert werden, Ruf mich zurück, Verabredet euch mit uns auch am Tag – dafür wird man niemanden begeistern können.“

„Lieg eine Schildkröte völlig vertrocknet auf dem Rücken in der Wüste, neben ihr ein Handy. Daneben eine lebende Schildkröte. Was sagt die? Ich bin sofort los, nachdem du angerufen hast.“

„Hier steht, dass der Herbert jetzt erst am Freitag beerdigt wird. Ach, geht’s ihm besser?“

„Dann wechselte es zu Karten, die man irgendwo reinstecken, durchziehen oder dranhalten muss, oft genug unter gleichzeitigem Drücken oder Ziehen des Türknopfes. Angeblich bin ich mal schlafen gegangen zu vorgerückter Stunde in einem Hotel, angetrunken, kam zurück und sagte zu dem Mann an der Rezeption: Jemand hat mein Schlüsselloch geklaut.“

„Bist du’s Jürgen? Nein, ich bin George Clooney im achten Monat.“