Ausstellung: Korbacher zeigen ihre privaten Kunstschätze

„Lieblingsbilder“ für alle

+ © Marianne Dämmer „Lieblingsbilder“: Kunstvereins-Vorsitzender Michael Preuße-Song zeigt, wie unterschiedlich die Bilder sind, die von Privatleuten für die Ausstellung eingereicht wurden. © Marianne Dämmer

Eine einzigartig persönliche Ausstellung wird Freitagabend (04.08.2023) in der Galerie des „Kunstvereins Hansestadt Korbach“ im Bürgerhaus eröffnet: „Lieblingsbilder“.

Korbach - Genau 41 Bilder der unterschiedlichsten Stilrichtungen werden präsentiert – privat ausgeliehen von Korbacherinnen und Korbachern. Dem Aufruf des Kunstvereins, ein privates Lieblingsbild für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen, (wir berichteten) waren mehr als 50 Menschen aus Korbach und Umgebung gefolgt. „Wir konnten leider nicht alle annehmen, weil der Platz in der Galerie nicht ausreicht – bei 41 war Schluss“, erklärt Michael Preuße-Song, Vorsitzender des Kunstvereins. „Wir sind total begeistert, unsere Erwartungen wurden übertroffen“, sagt er mit Blick auf die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Werke – und das Vertrauen, das dem Verein entgegengebracht wird.

Das Alter der Teilnehmer sei so gemischt wie die Stilrichtungen, die zu sehen seien, erklärt Michael Preuße-Song. „Einige der Bilder sind sehr modern und stammen zum Teil von berühmten Künstlern, andere lassen sich leicht älteren Herrschaften zuordnen, die einfach zeigen möchten, was ihnen wichtig geworden ist, woran ihr Herz hängt“, beschreibt der Vereinsvorsitzende. Bilder, gefertigt von den Enkeln, sind ebenso dabei wie typische Italien-Bilder vom Urlaubsaufenthalt oder Gemälde, die eine lieb gewonnene Landschaft zeigen, Korbacher-Motive, ethnische Kunst. Ein Bild zeigt die Griechin Melina Mercouri und den Liedtitel „Ta Pedia Tou Pirea“, in Deutschland bekannt als „Ein Schiff wird kommen“. Werke von Künstlern, die schon in der Galerie ausstellten – Rosemarie Landsiedel-Eicken und Stefan S. Schmidt – gehören ebenso dazu wie Werke von Max Ernst, Armin Müller Stahl, Otto Waalkes, Josef Beuys und David Hedley Noble, der 2024 im Korbacher Bonhage-Museum ausstellen wird, so Preuße-Song.

Rund ein Drittel der Teilnehmer habe in einem Text auch erklärt, warum das Lieblingsbild eben so wertvoll für sie sei. So hat ein älterer Herr eine Zeichnung eingereicht, die dessen inzwischen verstorbene Frau zeigt, gezeichnet von seinem ehemaligen Kameraden. „Solche persönlichen Geschichten gehen nahe“, sagt Preuße-Song.

Viele der Ausstellungsteilnehmer hätten zudem das Angebot der Mitglieder des Kunstvereins angenommen, für die Dauer der Präsentation ein von ihnen gefertigtes Original auszuleihen – „es sind ja immerhin gut zwei Monate, die sie ohne ihr eigenes Lieblingsbild auskommen müssen“, sagt Michael Preuße-Song.

Die Ausstellung „Mein Lieblingsbild“ wird heute um 18 Uhr im Bürgerhaus eröffnet, Gäste sind willkommen. Sie wird zu sehen sein bis zum 29. September. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr. Eintritt frei. (Von Marianne Dämmer)