Ausstellung und Zeitzeugenbericht: Alte Landesschule in Korbach erinnert an 17. Juni 1953

Von: Wilhelm Figge

Gründe, Verlauf und Folgen des Volksaufstands in der DDR zeigt eine Ausstellung an der Alten Landesschule in Korbach, die Lehrer, Schüler und Gäste am Donnerstag eröffnet haben. © Wilhelm Figge

70 Jahre nach dem Volksaufstand vom 17. Juni hat die Alte Landesschule Prof. Arno Schmidt als Zeitzeugen eingeladen und mit einer Ausstellung die Folgen in der Region gezeigt.

Korbach – Was es heißt, für Demokratie und Grundrechte auf die Straße zu gehen, habe sich beim Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 gezeigt, hält Dr. Marion Lilienthal vor ihren Geschichtsschülern fest. Da sei es ein großes Glück, 70 Jahre später noch einen Zeitzeugen sprechen zu können, unterstrich Schulleiter Alexander Flake: Professor Arno Schmidt hat an der ALS seine Eindrücke aus Halle an der Saale geschildert.

Waggonarbeiter stießen den Aufstand in der Stadt an, in der er seit 1952 studierte – er und sein Kommilitone Martin Lenz seien bloß „reingeschlittert“. Er berichtete über die Härten seit Ankunft der Roten Armee, über die streng reglementierte Gesellschaft, die Stalins Geburtstag zu feiern und gegen die Bonner Regierung zu demonstrieren hatte.

Seit Stalins Tod im März 1953 habe Unsicherheit geherrscht. Seit Jahren flüchteten immer mal wieder Mitschüler in den Westen. „An die Vereinigung des Landes glaubte damals niemand mehr – höchstens unter kommunistischen Vorzeichen.“

Als Student in den Aufstand vom 17. Juni „hineingeschlittert“

Am 16. Juni hörte er über die verbotenerweise empfangenen „Rundfunk im amerikanischen Sektor“ schon von Streiks, am nächsten Tag gingen Schmidt und Lenz durch die Stadt: „Wir sahen, wie ,Genossen‘ ihre Parteiabzeichen wegwarfen oder versteckten – wir hatten aber gar keinen Gedanken an Gewalt“, so Schmidt. Versuche, sowjetische Soldaten in Gespräche zu verwickeln, waren wenig ergiebig: „Alles geht seinen Weg. Geht nach Hause“, sagten sie bloß. Doch dann hörten sie einen Lautsprecherwagen, der Demonstranten zusammenführte. Sie fanden sich in einem Menschenauflauf vor der SED-Bezirkszentrale wieder. „Spitzbart, Bauch und Brille, ist nicht Volkes Wille“, wurde gegen Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl skandiert; Forderungen wie der Rücktritt der Regierung, freie Wahlen und Senkung der Preise wurden laut – und letztlich wurde das Gebäude gestürmt und verwüstet, Bilder Lenins und Stalins wurden aus dem Fenster geworfen.

Bei Rat des Bezirks wiederholte sich das, doch beim Versuch, Gefangene aus dem Zuchthaus „Roter Ochse“ zu befreien, wendete sich das Blatt: Die Polizei eröffnete das Feuer. Zuerst über die Köpfe hinweg, berichtet Schmidt, dann aber in die Menge. Es gab Tote und Verletzte. Er und Lenz hätten Glück gehabt. Eine zentrale Demonstration auf dem Hallmarkt sei später nach einigen Reden des zentralen Streikkommitees aufgelöst worden: Sowjetische Panzer fuhren langsam seitlich über den Platz, „unter die Ketten“ hätte sie aber niemand genommen.

Am nächsten Tag kehrte in der Stadt Ruhe ein. Hunderte Prozesse schlossen sich an, es habe zwei Jahre gedauert, bis alle abgeschlossen waren. Auch hier hätten er und Martin Lenz Glück gehabt, nicht ins Visier geraten zu sein. Hilfe aus dem Westen war ausgeblieben, doch kam es im „Ostblock“ immer wieder zu Aufständen, etwa in Ungarn 1956 und beim Prager Frühling 1968.

Er habe an diesem Tag etwas gelernt: „Mir wurde klar, dass diktatorische Regime nicht allmächtig sind. Und dass Diktatoren sterblich sind.“ Auf Nachfrage aus der Schülerschaft bestätigte er, dass er wünschte, der 17. Juni würde weiter als „Tag der deutschen Einheit“ gefeiert und in Erinnerung gehalten.

Ausstellung zum 17. Juni an der Alten Landesschule

Zum 70. Jahrestag des Aufstands haben Dr. Marion Lilienthal und Johannes Grötecke eine Ausstellung zusammengestellt. Die eine Hälfte besteht aus Schautafeln der Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur. Sie zeigen, wie die Bürger auf die Straße gingen – erst als Protest gegen Mehrarbeit und steigende Preise, schließlich mit der Forderung nach Freiheit. Letztlich retteten sowjetische Panzer die Diktatur, der Aufstand wurde niedergeschlagen und 15 000 Menschen wurden verhaftet. Die Aufsteller verfügen über QR-Codes, die zu Kurzfilmen und Interviews führen.



Die zweite Hälfte der Ausstellung besteht aus Marion Lilienthals regionalen Forschungsergebnissen, die sie mit ihrem Geschichtskurs für die Ausstellung ausgewählt hat. So geht sie auf Martin Lenz ein, der letztlich wegen des 17. Juni doch noch ins Visier der Behörden geriet und floh – er wurde Lehrer an der ALS wie mehrere andere DDR-Flüchtlinge, die Repressionen ausgesetzt waren oder für ihre Kinder ein besseres Leben erhofften.



Auch Renate Lenz ist ein Aufsteller gewidmet: Als Pastorentochter war sie Schikanen ausgesetzt. So wurde sie bei der Zeugnisvergabe als Klassenbeste einfach übergangen und später beschuldigt, „Westagentin“ zu sein. Sie wurde der Schule verwiesen, Gefängnis drohte – sie floh in den Westen. (wf)