Auswirkung auf Korbach offen: Continental prüft Contitech-Teilverkauf

ContiTech setzt verstärkt auf das Industriegeschäft: Im Juli stellte das Unternehmen die Pläne für eine neue Linie für die Produktion von Schläuchen für Wasserstoff in Korbach vor. © Continental/pr

Der Autozulieferer Continental erwägt den Verkauf der innerhalb von Contitech gebündelten milliardenschweren Autosparte. Das berichtete am Montag das Manager Magazin. Welche Auswirkungen auf den Contitech-Standort Korbach das haben dürfte, ist unklar.

Korbach – Im Werk baut Contitech seit 2021 die Industrieschlauch-Produktion aus. Gleichzeitig war geplant, das Werk zu einem Kompetenzschwerpunkt-Standort für die Fertigung von Schlauchleitungsanwendungen in der Automobil- und Nutzfahrzeugbranche zu entwickeln.

Wie die Zeitschrift aus Unternehmenskreisen erfuhr, bastelt Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle mit dem Vorstand um CEO Nikolai Setzer im Geheimen an einer Neuaufstellung des Konzerns, das Projekt läuft offiziell noch als Prüfung der „Best Ownership“. Der gerade neu formierte Autoteil von Contitech soll zum Verkauf gestellt werden, immerhin ein Bereich mit mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz, spezialisiert unter anderem auf Riemen und Dichtungssysteme.

Offiziell bestätigt das Unternehmen nur eine „Konzeptphase“, teilt auf Anfrage des Manager Magazins aber auch mit: „Vor dem Hintergrund des rasanten Wandels in der Automobilindustrie beschleunigt Contitech seine Transformation. Der Unternehmensbereich hat beschlossen, sein im Geschäftsfeld Original Equipment Solutions (OESL) gebündeltes Automobilgeschäft innerhalb der nächsten zwei Jahre vollständig von den anderen Contitech-Geschäftsfeldern zu trennen. Damit werden die bereits eingeleitete strategische Ausrichtung auf das Industriegeschäft gestärkt und das Automobilgeschäft in die Lage versetzt, sein volles Potenzial zu entfalten. Zudem eröffnen sich neue strategische Optionen für das Automobilgeschäft.“

Die neue Richtung sei klar, heißt es laut Manager Magazin im Umfeld der Spitze. Als künftiger Kern erhalten bleiben soll das hochrentable Reifengeschäft und der nicht automobile Teil von Contitech, wie die Zeitschrift berichtet. Weiter aufspalten, verkaufen oder in Allianzen mit anderen Unternehmen einbringen wollen die Conti-Strategen den Teil, der viele Jahre für die Zukunft dieses Konzerns stand: das Automotive-Geschäft.

„Die Gummileute finanzieren seit Jahren das Autobusiness, da droht ein Riss in der Belegschaft“, zitiert das Magazin einen Topmanager. Für Aufsichtsratschef Reitzle drängt die Zeit, er tritt nach heutigem Stand mit der Hauptversammlung im nächsten Frühjahr nach dann 15 Jahren als Aufsichtsratschef ab.

In Korbach ist Contitech mit den Sparten Industrieschläuche (IFS), hydraulische Bremssysteme (HBS) und Mobile Fluid Systems (MFS) vertreten, wobei die Sparte Industrieschläuche die stärkste ist. 2022 hatte der Konzern angekündigt, bis 2025 das Werk in der Kreisstadt zu einem von drei Kompetenzschwerpunkt-Standorten für die Fertigung von Schlauchleitungsanwendungen in der Automobil- und Nutzfahrzeugbranche zu entwickeln.

Gleichzeitig baut Contitech Kapazitäten im Bereich Industrieschläuche aus: Von Oktober 2021 bis Anfang 2022 wurden Produktionslinien für Industrieschläuche von Oedelsheim nach Korbach verlegt. Bis Ende des Jahres entsteht außerdem eine neue, mehr als 100 Meter lange Fertigungslinie, die voll vernetzt und automatisiert arbeiten wird.

Die Fertigung von Silikonschläuchen wird bis Ende 2024 von Northeim teilweise nach Korbach verlagert. Darüber hinaus hält Contitech die Fertigung von Formschläuchen entgegen dem verkündeten Konzept aus dem vergangenen Jahr teilweise in Korbach und bringt die Formschlauchfertigung aus Northeim teilweise nach Korbach. Neueste Investition: Rund drei Millionen Euro werden bei der Contitech-Schlauch in die Produktion von Schläuchen für Wasserstoff gesteckt.

Welche Auswirkungen ein Verkauf der Autosparte konkret auf den Korbacher Contitech-Standort haben könnte, ist aber offen: Vom Konzern gab es gestern keine Stellungnahme dazu, der Betriebsrat war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen. Bislang hat das Werk in der Kreisstadt vom Transformationsprozess innerhalb von Continental profitiert.