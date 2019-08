Autounfall auf der B251 bei Korbach: Zwei Personen schwer verletzt

Auf der B251 bei Lelbach ist es am Samstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Laut Polizei befuhr ein Krefelder mit seinem Opel die Bundesstraße Richtung Korbach. Ein 62-Jähriger wollte mit seinem Honda aus der Briloner Landstraße nach links auf die B251 auffahren. Dabei übersah er den Opel - es kam zum Zusammenstoß.

Der 55 Jahre alte Opel-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in den linken Straßengraben, der Honda drehte sich um 180 Grad. Weil er in seinem Auto eingeklemmt war, musste der Honda-Fahrer von der Feuerwehr befreit werden.

Beide Männern wurden anschließend schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei musste die B251 während der Einsatzdauer sperren.

+ Der Opel landete in Straßengraben. © 112-magazin

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schätzungen belaufen sich auf circa 15.000 Euro Schaden an dem Opel Astra und etwa 12.000 Euro am Honda.

(mit 112-Magazin)