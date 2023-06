Beachsoccer-Bundesliga gastiert wieder in Korbach: Guter Zeitpunkt für Zählbares für die Goalers

Zweiter Spieltag

+ © Artur Worobiow Hey Jungs, dort liegt unser erster Bundesliga-Dreier. Goalers-Trainer Benjamin Trotte zeigt den Weg auf. © Artur Worobiow

Bundesliga-Heimspiel in Korbach. Wie toll das schon klingt. Mehr muss Trainer Benjamin Trotte seinen Beachsoccer-Spielern von den Golden Goalers vermutlich auch nicht mehr sagen, um bei ihnen die Motivationslust im Kopf zu wecken.

Korbach – Die Korbacher Mannschaft ist am kommenden Samstag und Sonntag zum zweiten Mal Gastgeber von einem Spieltag der Beachsoccer-Bundesliga, der auf der Anlage des Bolzcourts (Am Ellerbruch) ausgetragen wird. Die Gegner werden diesmal auf eine Heimmannschaft treffen, die zwar ihre Greenhorn-Rolle mittlerweile abgelegt hat, aber immer noch auf den ersten Sieg in der Liga wartet.

Davon waren die Korbacher Sandfußballer auch am ersten Spieltag der neuen Saison noch weit entfernt. Sie verloren alle vier Spiele. Doch Trotte sieht einige Anzeichen dafür, dass seine Kicker bei den vier Heimspielen tatsächlich mal als Sieger vom Platz gehen könnten.

Breiter Kader und andere Sandkörnung

Da ist vor allem ein voller Kader von 16 Kicker, der die Siegmöglichkeit steigert, am ersten Spieltag waren sie nur zu acht. Trotte sieht auch einen kleinen Vorteil für die Goalers in der Sandkörnung. „Während der Fuß auf dem Sand in Warnemünde komplett versinkt, ist der Untergrund bei uns härter.“ Die Korbacher treffen diesmal auch auf Gegner, die nicht deutscher Meister sind, sondern eher in ihrer Leistungsklasse agieren.

Die Goalers eröffnen den Spieltag morgen ab 9 Uhr mit der Partie gegen Sandball Leipzig, die auch noch keinen Punkt auf ihrem Konto haben. „Da könnte was gehen für uns“, sagt auch Trotte. Und wenn hier was ginge, könnte die Euphorie über diesen Sieg das Team auch positiv durch die drei anderen Begegnungen tragen.

Korbach trifft auf Hertha BSC Berlin

Danach treffen die Korbacher auf das namhafteste Team der Liga: Hertha BSC Berlin. Die Strandkicker der Hertha spielen zwar nicht meisterlich, aber sie sind im Gegensatz zu ihren Rasenteamkollegen kein Abstiegskandidat. Die Partie gegen die „alte Dame“ wird um 15.15 Uhr angepfiffen. Neun Spiele stehen am Samstag auf dem Programm und acht werden am Sonntag von den elf Mannschaften ausgetragen. Die Topteams sind Real Münster, die Rostocker Robben und der amtierende deutsche Meister Beach Royals Düsseldorf. Eine Beachsoccer-Partie wird in drei Dritteln ausgetragen, ein Abschnitt dauert zwölf Minuten.

Die Korbacher treffen am Sonntag auf zwei Rostocker Mannschaften. Sie rechnen sich auch gegen den 1. FC Versandkostenfrei gute Chancen aus, denn diese Mannschaft, die ihren ungewöhnlichen Namen vom FC Porto abgeleitet hat, gewann am ersten Spieltag nur eine Partie und verlor drei.

Torwart im Zentrum der Vorbereitung

Trotte kann seine Spieler auf die ersten drei Teams gut vorbereiten, weil er und seine Kicker mittlerweile wissen, worauf und auf wen sie beim jeweiligen Gegner achten müssen, zusätzlich hilft Videomaterial bei der Vorbereitung. Doch das ist beim zweiten Gegner am Sonntag (16.30 Uhr) schwierig, denn niemand weiß bis kurz vor dem Spiel, wer im Kader der Mannschaft von den Rostocker Robben II aufgeboten wird.

Bei der Vorbereitung steht vor allem der Torwart des Gegners im Mittelpunkt. Während die Bedeutung des Torhüters im Fußball immer wichtiger wird, steht der Keeper im Beachsoccer von einer Wertigkeit her bereits weit oben in der Rangordnung. „Die taktische Marschroute einer Mannschaft wird stark von der Spielart des gegnerischen Torwarts abhängig gemacht“, erzählt Trotte.

Wie oft schaltet er sich in die Offensive mit ein, kommen seine Zuspiele mehr mit der Hand oder mehr mit dem Fuß. Hand und Fuß soll das Spiel der Goalers am Wochenende haben und sie hoffen auf viele Zuschauer.

Die Spiele des Korbacher Teams - Samstag auf dem Bolzcourt: Leipzig (9 Uhr), Hertha BSC Berlin (15.15 Uhr); Sonntag: 1. FC Versandkostenfrei (11.30 Uhr), Rostocker Robben II (16.30 Uhr)