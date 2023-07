Zitate der Stadtverordneten

Kontroverse Diskussion um Zustellstützpunkt der Post in Korbach

Von: Philipp Daum

Viel Betrieb durch gelbe Fahrzeuge: Seit Februar befindet sich der Zustellstützpunkt der Post im ehemaligen Expert Medialand an der Briloner Landstraße. Ob er dort bleiben darf, darüber entscheiden die Korbacher Stadtverordneten. © Philipp Daum

Sicherheitsbedenken beim Blick auf die Verkehrssituation, Sorgen hinsichtlich eines möglichen städtebaulichen Makels und Ungewissheit darüber, was der Betreiber in den nächsten Jahren baulich vorhat. Gleichzeitig aber auch Freude, weil ein Leerstand dauerhaft beseitigt werden kann.

Kontrovers ist im Bauausschuss sowie im Haupt- und Finanzausschuss des Korbacher Stadtparlaments darüber diskutiert worden, ob die Post ihren Zustellstützpunkt im früheren Expert-Medialand an der Briloner Landstraße weiter betreiben darf oder nicht. Bislang wird dies nur geduldet.

„Meine Info ist, dass die 30 Zustellfahrzeuge der Post – alles Verbrenner – in den kommenden Jahren durch Stromer ersetzt werden. Das bedeutet, dass auch Ladestationen errichtet werden müssen. Ist das auf dem Gelände mit den bestehenden Leitungen überhaupt möglich oder müssen wir für eine zuverlässigere Stromversorgung die Briloner Landstraße wieder aufreißen?“, wollte Achim van der Horst (SPD) wissen. Dazu sagte Dr. Christina Sager-Klauß vom Bauamt: „Wie das genau umgesetzt wird, ist Sache der Post als Betreiber in Abstimmung mit dem Vermieter.“ Die Post habe aber vor, die Dachflächen künftig mit Photovoltaikanlagen auszustatten, um tagsüber bei Sonnenschein eine Direkteinspeisung zu erreichen.

Die SPD äußerte große Bedenken angesichts der aktuellen Verkehrssituation rund um den Zustellstützpunkt an der Briloner Landstraße. Zum Anlieferverkehr von Post- und Paketsendungen durch Gliederzüge komme der tägliche Verkehr durch Zustellfahrzeuge hinzu. Der Stützpunkt befinde sich außerdem in direkter Nachbarschaft zu Baumarkt, Döner-Imbiss, Kinderarztpraxis und Schuhladen. „Die Situation ist, gelinde gesagt, gefährlich – und zwar sowohl für den allgemeinen Straßen- und Publikumsverkehr, als auch für die Mitarbeiter der Post sowie für den Fußgänger- und Radverkehr“, sagte SPD-Fraktionschef Henrik Ludwig. Sein Fraktionskollege Holger Figge kritisierte, dass in dem stark frequentierten Bereich weitere Parkplätze verloren gingen, weil diese von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Post genutzt würden.

Jörn Schumacher von den Freien Wählern betonte, dass seine Fraktion die Bedenken gerade auch hinsichtlich der Verkehrsbelastung verstehen könne. „Das sind aber Fragen, die der Betreiber beantworten muss und die für uns das Gesamtprojekt nicht infrage stellen.“ Viele Argumente sprächen dafür, dass der Zustellstützpunkt der Post an der Briloner Landstraße verbleiben sollte. „Es wird ein großer Leerstand beseitigt, der Stützpunkt ist nicht zentrenschädlich und es werden keine neuen Flächen versiegelt, was bei einem Neubau nötig wäre.“ Der Post-Standort in Korbach und damit auch Arbeitsplätze würden gesichert.

„Wir bekommen die Post auch ein Stück weit aus dem Wohngebiet raus, wo die Infrastruktur dafür in Zukunft nicht gut gewesen wäre“, sagte Jörn Schumacher. Die Anbindung an die B 252 sei am neuen Standort auch besser.

Wie schwer es ist, jetzt eine Entscheidung zu treffen, zeigte sich bei den Äußerungen der Parlamentarier anderer Fraktionen. Im Bauausschuss hatte Dirk Schreiber (CDU) der Änderung des Bebauungsplanes zugestimmt. „Natürlich kann man die Verkehrsbelastung nicht verleugnen – gerade auch, wenn man auf die Zufahrt über die Skagerrakstraße schaut. Was aber auf dem Gelände wie passiert, ist geregelt. Der Betreiber muss Parkplätze vorhalten und sich darum kümmern, was er für einen Stromanschluss haben will“, so Schreiber. Carola Iske-Krebs (CDU) äußerte einen Tag später im Haupt- und Finanzausschuss jedoch Bedenken – gerade auch im Hinblick auf die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Dr. Peter Koswig (Grüne) hatte im Bauausschuss ebenfalls für die Änderung des Bebauungsplanes votiert und schlug gleichzeitig vor, mit Blick auf mögliche bauliche Veränderungen auch einige umweltschonende Aspekte mit aufzunehmen. Sein Fraktionskollege Bernd Kramer war angesichts der zahlreich vorgebrachten, unterschiedlichen Argumente jedoch „etwas ratlos“ – für eine Entscheidung müssten noch viele Fragen geklärt werden.

Hintergrund: Bebauungsplan muss geändert werden

Im ehemaligen Expert Medialand an der Briloner Landstraße befindet sich seit Februar der Zustellstützpunkt der Deutschen Post. Dort werden Briefe, Päckchen und Pakete für rund 18 000 Haushalte in Korbach, Diemelsee und Twistetal vorsortiert. Der Umzug war notwendig geworden, weil das alte Postgebäude in der Poststraße noch in diesem Jahr abgerissen werden soll und ein Investor dort ein Seniorenzentrum plant (wir berichteten). Das Problem ist allerdings: Im Bebauungsplan von 2005 ist das Areal an der Briloner Landstraße als Sondergebiet ausgewiesen, in dem die Nutzung festgeschrieben ist: Zulässig ist bis heute nur ein Elektrofachmarkt mit maximal 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche.



Ein ursprünglich geplanter Neubau eines Verteilzentrums in einem Korbacher Gewerbegebiet ist inzwischen vom Tisch, wie die Post vor einigen Wochen auf WLZ-Anfrage bestätigte. Ob die Post jedoch im Elektromarkt bleiben kann, hängt davon ab, ob die baurechtlichen Grundlagen für das Areal geändert werden. Das Kreisbauamt duldet den Zustellstützpunkt vorübergehend.



Die Entscheidung über einen langfristigen Standort des Stützpunktes im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung liegt jetzt bei der Stadt Korbach. Heißt im Klartext: Damit die Post dauerhaft in dem ehemaligen Elektromarkt bleiben kann, muss die Stadt den Bebauungsplan ändern. Eine Beschlussvorlage dazu wird aktuell diskutiert. Am Ende trifft die Stadtverordnetenversammlung die Entscheidung.

Zitate der Stadtverordneten

„Die Optik des Geländes wird sich massiv ändern. Schon alleine, um der Entwendung der Batterien in den Elektroautos vorzubeugen, wird die Post das Areal einzäunen. Es wird sicher auch eine Schrankenregelung geben, Rolltore werden im Anlieferungsbereich eingebaut. Wir müssen uns fragen, ob wir ein hermetisch abgeriegeltes Areal dort wollen.“ Henrik Ludwig (SPD)

„Wir können uns auf dem Gelände auch etwas Besseres vorstellen. Aber erstaunlicherweise findet der Besitzer keinen adäquaten Nachfolger. Der Standort ist nicht ideal für einen Logistikbetrieb – das sieht man an der Verkehrssituation. Die Stadt sollte dort nochmal genauer hinschauen.“ Heinz Langerzik (CDU)

„Wenn ich die Diskussion höre, habe ich das Gefühl, wir sollten das vielleicht doch nicht machen. Wir sollten uns etwas Zeit lassen und alles noch einmal genau prüfen.“ Bernd Kramer (Grüne)

„Ich bin überzeugt, dass wir großflächigen Einzelhandel zur Nahversorgung dort nicht mehr hin bekommen. Wenn sich andere Chancen ergeben, sollten wir diese nutzen.“ Kai Schumacher (Freie Wähler)

„Wir begrüßen, dass der Leerstand beseitigt wird. Ein Elektromarkt, so wie es ihn dort gab, wird so schnell nicht zurückkommen. Allerdings muss festgelegt werden, wie künftig aus verkehrstechnischer Sicht ein Miteinander aller Beteiligten vor Ort möglich ist.“ Harald Rittinghaus (Aktive Bürger)

So geht es jetzt weiter

Im Bauausschuss stimmten sechs Stadtverordnete für die Änderung des Bebauungsplanes, vier enthielten sich. Im Finanzausschuss gab es keine Abstimmung. Wie Bürgermeister Klaus Friedrich auf WLZ-Anfrage sagte, soll sich im September im Stadtparlament ein Vertreter der Post zu allen Fragen äußern. Außerdem soll das Büro „Markt und Standort“ eine Stellungnahme abgeben. Die Einzelhandelsexperten sollen erklären, welche Auswirkungen die dauerhafte Ansiedlung des Zustellstützpunktes an der Briloner Landstraße haben könnte. Am kommenden Donnerstag soll die Beschlussvorlage daher erst einmal von der Tagesordnung des Stadtparlaments genommen werden, kündigte Friedrich an.