Bei Woolworth in Korbach geht es bald weiter

Von: Lutz Benseler

Baustelle auf dem ehemaligen Woolworth-Gelände in Korbach: Das große Bohrgerät rückt Ende des Monats wieder an, anschließend wird die Baugrube ausgehoben. © Lutz Benseler

Der monatelange Stillstand auf der Woolworth-Baustelle mitten in Korbachs Fußgängerzone soll bald ein Ende haben: Laut Investor Fokus Development geht es Ende des Monats weiter mit dem Tiefbau.

Korbach – Vorstandsvorsitzender Axel Funke erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, was die Verzögerungen verursacht hat. Mitten in den Projektstart platze 2020 die Corona-Pandemie, seit Februar 2022 tobt der Ukraine-Krieg. Die Folgen für die Baubranche sind bekannt: Lieferengpässe, drastisch gestiegene Energiepreise, Materialmangel führten zu Verzögerungen und Baustopps in der gesamten Bauwirtschaft. Auch in Korbach tat sich nach dem Abbruch des alten Woolworth-Komplexes lange nicht.

Ausgerechnet, als das Projekt in diesem Jahr wieder Fahrt aufnahm, gab es einen unerwarteten Fund bei den unterirdischen Abbrucharbeiten, der das Projekt erneut ins Stocken brachte: „Die Bauarbeiter sind auf einen Abwasserkanal gestoßen, der noch in Betrieb war, aber nicht in den Plänen eingezeichnet war“, erläutert Axel Funke, Vorstandsvorsitzender des Investors Fokus Development aus Duisburg.

Bevor die Baugrubensicherung fortgesetzt werden konnte, musste der Kanal verlegt werden. Das große Bohrgerät wurde währenddessen von der Baustelle abgezogen und steht erst Ende des Monats wieder zur Verfügung. Der Schwertransport sei für den 22. August genehmigt, sagte Funke. Erst im Anschluss kann die Baugrube ausgehoben werden.

Um die eigentliche Baugrube wird schließlich eine Wand errichtet, damit die Böschung während der Bauarbeiten nicht absackt. Wenn alles fertig ist, werden die Tragglieder aus Rundstahl für die Pfahlgründung in die Baugrube eingebracht, was den Beginn der anschließenden Hochbauarbeiten markiert.

Das alles habe natürlich Einfluss auf alle weiteren Abläufe, die neu koordiniert werden mussten, so Funke. Inzwischen liegt die Baugenehmigung für den Hochbau vor. „Ende September wird die Hochbaufirma beginnen und nahtlos weiterarbeiten“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Bis voraussichtlich Ende April – je nach Witterung – soll der Rohbau fertiggestellt sein. Funke: „Danach folgen die weiteren Gewerke.“ Mit der Fertigstellung des Neubaus rechnet der Investor nach wie vor Ende 2024. Ankermieter sind Woolworth und New Yorker.